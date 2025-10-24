Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yetenek Sizsiniz ile tanınan illüzyonist Aref hakkında dolandırıcılık iddiası!

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla adını duyuran Aref, hakkında piyasa dolandırıcılığı iddiası gündem oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, Avrupa Yatırım Holding hissesinde yapılan işlemlere ilişkin olarak aralarında Aref'in de olduğu 16 kişi hakkında suç duyurusu ve işlem yasağı getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yetenek Sizsiniz ile tanınan illüzyonist Aref hakkında dolandırıcılık iddiası!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 10:32

Yetenek Sizsiniz ile ünlenen illüzyonist Aref hakkında ve işlem yasağı başlatıldı. Sihirbaz Aref Ghafouri'ye daha önceden de yasak gelmiş ve hakkında işlem uygulanmıştı.

AREF DAHİL 16 KİŞİYE İŞLEM YASAĞI GELDİ

Çeşitli sosyal medya hesaplarından pay piyasasına yönelik yapılan paylaşımlarda ve AVHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı 'nun 107/2 maddesinde tanımlanan bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan Alper Atalay, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Emre Kızılırmak, Eren Çayır, Erol Demir, Furkan Koçak, İlker İlhan, Mehmet Yılmaz, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Onur Yılmaz, Osman Özsoy, Talha Erdinç Şahin adlı şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlı “Piyasa Dolandırıcılığı” suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 115'inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Yetenek Sizsiniz ile tanınan illüzyonist Aref hakkında dolandırıcılık iddiası!

Yine aynı kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan ve bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Kurulun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/2 ve 6/2 maddeleri çerçevesinde borsalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Yetenek Sizsiniz ile tanınan illüzyonist Aref hakkında dolandırıcılık iddiası!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasına sürpriz tanıklar
ETİKETLER
#suç duyurusu
#sermaye piyasası kanunu
#Sihirbazlık
#Işlem Yasağı
#Aref Ghafouri
#Piyasa Dolandırıcılığı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.