Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasına sürpriz tanıklar

Eski manken Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapıldı. 6 Ocak'ta ikinci duruşması yapılacak olan dava ise Okan Buruk ve Fikret Orman şahit olarak dinlenecek.

GÜZİDE DURAN İLE ADNAN AKSOY DAVASINDA SÜRPRİZ TANIKLAR

Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un boşanma davasında ünlü isimler tanık olarak dinlenecek. Adnan Aksoy'un daha önce mahkemeye sunduğu tanık listesi medyatik isimleri de barındırıyor. Bu sebeple 6 Ocak'taki duruşmaya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Sütşurup ve iş adamı Mehmet Karataş tanık olarak gelecek.

Güzide Duran'ın Fikret Orman ile yeni bir ilişkiye başlamasının ardından Adnan Aksoy'un paylaşımı dikkat çekmişti.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup ise Güzide Duran'ın çok yakın dostu.

Bu isimler eğer 6 Ocak'taki duruşmaya tanık olarak gelmezlerse, sonraki duruşmaya zorla getirilecekler. Fikret Orman, Okan Buruk'un tanık olarak neler anlatacağı merak konusu oldu.