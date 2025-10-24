Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasına sürpriz tanıklar

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davası merakla takip ediliyor. Çocuklarını uzun görmediğini ve boşanmak istediğini belirten Güzide Duran, Aksoy'un açtığı 'şiddetli geçimsizlik' ve 'zina' davalarıyla karşı karşıya. Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasına sürpriz tanıklar ise dikkat çekti.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasına sürpriz tanıklar
Sabah
24.10.2025
24.10.2025
Eski manken Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapıldı. 6 Ocak'ta ikinci duruşması yapılacak olan dava ise ve şahit olarak dinlenecek.

GÜZİDE DURAN İLE ADNAN AKSOY DAVASINDA SÜRPRİZ TANIKLAR

Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un boşanma davasında ünlü isimler tanık olarak dinlenecek. Adnan Aksoy'un daha önce mahkemeye sunduğu tanık listesi medyatik isimleri de barındırıyor. Bu sebeple 6 Ocak'taki duruşmaya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, 'ın baldızı Simge Sütşurup ve iş adamı Mehmet Karataş tanık olarak gelecek.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasına sürpriz tanıklar

Güzide Duran'ın Fikret Orman ile yeni bir ilişkiye başlamasının ardından Adnan Aksoy'un paylaşımı dikkat çekmişti.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasına sürpriz tanıklar

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup ise Güzide Duran'ın çok yakın dostu.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasına sürpriz tanıklar

Bu isimler eğer 6 Ocak'taki duruşmaya tanık olarak gelmezlerse, sonraki duruşmaya zorla getirilecekler. Fikret Orman, Okan Buruk'un tanık olarak neler anlatacağı merak konusu oldu.

