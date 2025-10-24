Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar küplere bindi: Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden

Yeni doğum yapan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi'nde eşi ve kızıyla beraber talihsiz bir kaza geçirdi. Kazanın ardından İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar gelen yorumlara küplere bindi. Kaspar, "Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı" diyen kullanıcıya dava açmaya hazırlanıyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 09:18

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle popüler olan oyuncu geçtiğimiz yıl Ural Kaspar ile evlendi. Çift geçtiğimiz hafta ilk çocuklarına kavuştu. Hamileliği döneminde geçiren İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün ailesiyle yürüyüş yaptığı esnada kaza geçirdi. Ölümden dönen çifte "geçmiş olsun" mesajları yağarken bir kullanıcının yaptığı yorum Ural Kaspar'ı öfkelendirdi.

URAL KASPAR YAPILAN YORUMLA KÜPLERE BİNDİ

Ölümden dönen çift hakkında sosyal medyada peş peşe yorumlar yağdı. İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, "Korkunç bir olay dünden beri etkisinden çıkamadım. Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şeyler yaşamıyor bence. Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı" yorumunu okuyunca çılgına döndü. Kaspar, 'Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum elbette. Ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum' dedi.

İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar küplere bindi: Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden

Ural Kaspar yaşanan olayla ilgili ilk paylaşımında; ''Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.'' dedi.

İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar küplere bindi: Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden

İREM HELVACIOĞLU 7 AYLK HAMİLEYKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

7 aylık hamileyken de denizde geçirdiği kaza sonucu büyük bir tehlike atlatmıştı. Helvacıoğlu, yaşadığı korku dolu anlarla ilgili, "Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım." dedi.

İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar küplere bindi: Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden
