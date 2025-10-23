Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun eşi ve bebeğiyle kaza anının görüntüsü ortaya çıktı

Sen Anlat Karadeniz, Güneşin Kızları, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerle ünlenen ve geçtiğimiz günlerde adını Sora verdiği kızını kucağına alan İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar'ın ailecek kaza geçirdiği anların görüntüsü dikkat çekti.

İREM HELVACIOĞLU KAZA ANI

İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bebeğiyle birlikte Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yaptığı sırada bir anda çarpan motosiklet darbesiyle neye uğradığını şaşırdı.Başından yaralanan oyuncuya 12 dikiş atıldı.

SAVRULAN MOTOSİKLET HELVACIOĞLU VE AİLESİNE ÇARPTI

Kaza akşam saatlerinde Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bebek arabasındaki Sora'nın üzerine doğru savruldu.

HELVACIOĞLU'NUN BEBEĞİ SORA YARALANMADI

Kazada motosikletin kadın sürücüsü ve İrem Helvacıoğlu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Helvacıoğlu'nun bebeği kazadan yara almadan kurtuldu.

KAZA SONRASI AÇIKLAMA YAPTI



Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin de düşme nedeniyle sakatlık geçirdiğini belirtti. Başına on iki dikiş atılan ünlü oyuncunun geçirdiği kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"EVİMİZE GİDERKEN ADETA BİÇERCESİNE VURDU"

Helvacıoğlu, "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti.

Eşinin de sakatlandığını belirten Helvacıoğlu, "Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız." dedi.