Türkiye'de paralel yapılanma operasyonu! İsmail Hakkı Pekin açıkladı: 'Mason locaları takipte'

Türkiye’de son dönemde hız kazanan mali ve istihbari operasyonlar, bu kez Mason localarına uzandı. Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Loca Başkanı Remzi Sanver’in, Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç örgütüne üye olma” suçlarından gözaltına alınması sonrası, Mason locaları konusu büyük yankı uyandırırken bu gibi yapılanmaların geleceği ise tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, “Devletin acil adım atması gerekiyor” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte dikkat çeken röportajın detayları…

Türkiye’de paralel yapılanma operasyonu! İsmail Hakkı Pekin açıkladı: ‘Mason locaları takipte’
Serhat Yıldız
24.10.2025
24.10.2025
Remzi Sanver’in gözaltı kararı, yalnızca ekonomik boyutuyla değil, örgütsel yapılanma iddialarıyla da dikkat çekti. Soruşturma dosyasında, bazı finansal transferlerin “Mason locası faaliyetleri üzerinden aklandığı” yönünde şüphelerin bulunduğu öne sürülüyor. Konuya ilişkin Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’a değerlendirmede bulunan Genelkurmay Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, bu tür yapılanmaların devletin radarına girmesinin tesadüf olmadığını belirtip, Mason localarının paralel bir yapılanma içerisinde olduğunu ve devletin acilen önlem alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de paralel yapılanma operasyonu! İsmail Hakkı Pekin açıkladı: ‘Mason locaları takipte’

TÜRKİYE’NİN ODAĞINDA “PARALEL GÜÇ YAPILARI” VAR

Son yıllarda ’de yürütülen büyük ölçekli operasyonlar, artık yalnızca finansal suçlarla sınırlı değil. Türk istihbaratı hem ulusal ekonomiyi hem de devlet kurumlarını dolaylı biçimde etkileyen “paralel ağları” yakın takibe aldı.

Remzi Sanver’e yönelik gözaltı, bu bağlamda değerlendirildiğinde, “mason localarının Türkiye’deki etkinliği” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İstihbarat çevrelerinde, bazı locaların finansal aktarım ve nüfuz ilişkilerinde aracı rol oynadığına dair analizler uzun süredir yapılıyordu.

Türkiye’de paralel yapılanma operasyonu! İsmail Hakkı Pekin açıkladı: ‘Mason locaları takipte’

“MASON LOCALARI HER YERDE”

Sivil toplum kuruluşlarının bir kısmının dış kaynaklara bilgi aktarma amacıyla kurulduğunu dile getiren Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, “Mason locaları sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde kuruluşlara sahip. Bu kuruluşlar sürekli olarak birbirleriyle irtibat halindeler” dedi.

Türkiye’de paralel yapılanma operasyonu! İsmail Hakkı Pekin açıkladı: ‘Mason locaları takipte’

Mason localarına yönelik incelemeler, Türkiye’nin son dönemde uyguladığı ‘Derin Şeffaflık Stratejisi’nin’ bir parçası olarak okunabilir. Bu yalnızca bir adli süreç değil, aynı zamanda güç merkezlerinin görünür hale getirilmesi hamlesidir.

Türkiye’de paralel yapılanma operasyonu! İsmail Hakkı Pekin açıkladı: ‘Mason locaları takipte’

“TÜRKİYE ACİLEN KANUN ÇIKARMALI”

Bu gibi dışarıdan fonlanan kuruluşlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pekin, “Bu konuyla ilgili başta komşu ülke Gürcistan olmak üzere birçok dünya ülkesi kanun çıkarmaya hazırlanıyor. Türkiye bu gibi tehdit unsuru oluşturabilecek kuruluşlarla ilgili acilen kanun çıkarmalı ve kanun doğrultusunda denetleme yapmalı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de paralel yapılanma operasyonu! İsmail Hakkı Pekin açıkladı: ‘Mason locaları takipte’

“KULLANDIĞIMIZ CİHAZLAR BİZİ DİNLEYİP BİLGİ AKTARIYOR”

Kullandığımız dijital cihazların üreticilerinin birçoğunun Mason kuruluşlarını fonladığını dile getiren Pekin, “Kullandığımız birçok dijital cihaz bizi dinliyor ve topladığı verileri dış kaynaklara aktarıyor. Bu cihazlar, konumumuzdan iş yerimize, hatta özel konuşmalarımıza kadar pek çok bilgiyi izleme ve iletme kapasitesine sahip” diye konuştu.

Türkiye’de paralel yapılanma operasyonu! İsmail Hakkı Pekin açıkladı: ‘Mason locaları takipte’

Remzi Sanver’in gözaltına alınması, görünürde bir mali suç dosyasının parçası olsa da arka planda “devletin görünmeyen güçlere karşı verdiği bir mesaj” niteliği taşıyor. Bu operasyon, Türkiye’nin son yıllarda izlediği devlet içi denge politikalarının bir uzantısı olarak okunabilir. Artık mücadele yalnızca silahlı örgütlerle değil, ekonomik, ideolojik ve sembolik güç merkezleriyle de yürütülüyor.

Türkiye’de paralel yapılanma operasyonu! İsmail Hakkı Pekin açıkladı: ‘Mason locaları takipte’
