Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Soğuk Savaş'taki skandal ifadeler nedeniyle tutuklanan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında karar çıktı

Soğuk Savaş programında yayımlanan videodaki skandal ifadeler nedeniyle 32 gündür tutuklu bulunan sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz, ikinci duruşmada tahliye edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Soğuk Savaş'taki skandal ifadeler nedeniyle tutuklanan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında karar çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 12:23

Youtube üzerinden yayımlanan programında hadislere saygısızlık eden program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz, tutuklandı. 32 gündür tutuklu olan Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, iki ismin de tahliyesine karar verdi.

BOĞAÇ SOYDEMİR VE ENES AKGÜNDÜZ'E TAHLİYE

YouTube üzerinden yayımlanan Soğuk Savaş isimli programda yaptıkları şaka üzerinden hadislere saygısızlık eden program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soğuk Savaş'taki skandal ifadeler nedeniyle tutuklanan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında karar çıktı

Soydemir ve Akgündüz, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkemeye bağlandı. Tutuklanan iki sanık için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Bugün görülen ikinci duruşmada mahkeme, mütalaaya karşı savunmaları aldı.

Soğuk Savaş'taki skandal ifadeler nedeniyle tutuklanan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında karar çıktı

Bugün görülen ikinci duruşmada mahkeme, mütalaaya karşı savunmaları aldı. Mahkeme, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için kararı verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

ENES AKGÜNDÜZ KİMDİR?
özellikle TikTok’ta yayınladığı videolarla geniş kitleye ulaşan genç içerik üreticilerinden biridir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kenan İmirzalıoğlu'nu gören dönüp bir daha baktı! Botokslu haline eleştiri yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'yi terk ederek Londra'ya taşındığı iddiası gündem oldu! O detay gerçeği ortaya çıkardı
ETİKETLER
#tahliye
#tutuklama
#soğuk savaş
#Boğaç Soydemir
#Enes Akgündüz
#Hadis Saygısızlık
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.