Soğuk Savaş'taki skandal ifadeler nedeniyle tutuklanan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında karar çıktı

Youtube üzerinden yayımlanan Soğuk Savaş programında hadislere saygısızlık eden program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz, tutuklandı. 32 gündür tutuklu olan Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, iki ismin de tahliyesine karar verdi.

BOĞAÇ SOYDEMİR VE ENES AKGÜNDÜZ'E TAHLİYE

YouTube üzerinden yayımlanan Soğuk Savaş isimli programda yaptıkları şaka üzerinden hadislere saygısızlık eden program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soydemir ve Akgündüz, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkemeye bağlandı. Tutuklanan iki sanık için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Bugün görülen ikinci duruşmada mahkeme, mütalaaya karşı savunmaları aldı.

Mahkeme, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için tahliye kararı verdi.