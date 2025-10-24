İSKİ’ye ait su tankeri iş yerine daldı! Sürücü şoka girdi

Küçükçekmece’de İSKİ’ye ait su tankeri, hidranttan su takviyesi yapıldığı sırada yokuş aşağı kayarak bir binanın altındaki iş yerine girdi. Facianın eşiğinden dönülen kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Küçükçekmece 5. Fatih Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tankerine hidranttan su takviyesi yapıldığı sırada sürücü çay içmek için araçtan ayrıldı. Bu sırada araç bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan araç, caddede bulunan bir binanın girişindeki iş yerine daldı. Çevredeki vatandaşların hemen haber verdiği tanker sürücüsü büyük şok yaşadı. Kaza yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araç ve iş yerinde büyük hasar meydana geldi.