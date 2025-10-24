Menü Kapat
Arama Kapat
20°
Yaşam
İstanbul'u sağanak yağış fena vuracak! Orhan Şen'den 'eve erken dönün' çağrısı: Bu saatlere dikkat

Bugün İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak için kritik uyarı geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya'dan başlayarak akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşacak olan sağanak yağışın çok kuvvetli olacağını söyleyerek 'eve erken dönün' çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan uyarılarından ardından Prof. Dr. Orhan Şen'de kritik geldi. dahil 6 ili 'dan gelen sağanak yağışın vuracağını söyleyen Şen, 'eve erken dönün uyarısında bulundu. Bugün 15:00'den sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a ulaşacağını söyleyen uzman isim, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerini de uyardı.

İstanbul'u sağanak yağış fena vuracak! Orhan Şen'den 'eve erken dönün' çağrısı: Bu saatlere dikkat

İSTANBULLULARA "EVE ERKEN GİDİN" ÇAĞRISI

Bu akşam saatlerine dikkat çeken Şen, "İstanbullular bugün evinize erken gidin. Ben 13:00 TV yayınından sonra eve dönüyorum. Bugün 15:00 den sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. Ani , su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u sağanak yağış fena vuracak! Orhan Şen'den 'eve erken dönün' çağrısı: Bu saatlere dikkat

AKOM'DAN İSTANBUL'A FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan tahminlere göre, kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'u sağanak yağış fena vuracak! Orhan Şen'den 'eve erken dönün' çağrısı: Bu saatlere dikkat

Yağışların bugün öğle saatlerinde İstanbul'un batı ilçeleri olan Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayacağı tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin, cumartesi sabahı saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.

İstanbul'u sağanak yağış fena vuracak! Orhan Şen'den 'eve erken dönün' çağrısı: Bu saatlere dikkat

Batı ilçelerde başlayan yağış sisteminin, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. AKOM, özellikle akşam saatlerinde yaşanması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

İstanbul'u sağanak yağış fena vuracak! Orhan Şen'den 'eve erken dönün' çağrısı: Bu saatlere dikkat
