İstanbul'u sağanak yağış fena vuracak! Orhan Şen'den 'eve erken dönün' çağrısı: Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan uyarılarından ardından Prof. Dr. Orhan Şen'de kritik uyarı geldi. İstanbul dahil 6 ili Trakya'dan gelen sağanak yağışın vuracağını söyleyen Şen, 'eve erken dönün uyarısında bulundu. Bugün 15:00'den sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a ulaşacağını söyleyen uzman isim, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerini de uyardı.

İSTANBULLULARA "EVE ERKEN GİDİN" ÇAĞRISI

Bu akşam saatlerine dikkat çeken Şen, "İstanbullular bugün evinize erken gidin. Ben 13:00 TV yayınından sonra eve dönüyorum. Bugün 15:00 den sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı." ifadelerini kullandı.

AKOM'DAN İSTANBUL'A FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan tahminlere göre, kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların bugün öğle saatlerinde İstanbul'un batı ilçeleri olan Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayacağı tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin, cumartesi sabahı saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.

Batı ilçelerde başlayan yağış sisteminin, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. AKOM, özellikle akşam saatlerinde yaşanması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması konusunda uyarıyor.