Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji ve valilik saat vererek uyardı

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; cuma günü Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağı İstanbul için sarı kodlu alarm verilirken, İstanbul Valiliği de vatandaşlara sel, su baskını ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 08:14
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 08:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 24 Ekim 2025 tarihli raporuna göre, 'da bugün kuvvetli sağanak ve etkili olacak. İstanbul için peş peşe uyarılar gelirken yağış için de saat verildi.

İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji ve valilik saat vererek uyardı

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre; cuma günü ülke genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinin ve , yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji ve valilik saat vererek uyardı

Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji ve valilik saat vererek uyardı

MARMARA VE EGE'DE LODOS

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji ve valilik saat vererek uyardı

İSTANBUL İÇİN SARI ALARM

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması beklendiğinden ani , su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji ve valilik saat vererek uyardı

İSTANBUL VALİLİĞİ SAAT VERDİ

İstanbul Valiliği, megakentte etkili olması beklenen sağanak ve fırtına için vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji ve valilik saat vererek uyardı

HAVA SICAKLIĞI NORMALİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il genelin de kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağanak bastıracak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 ilde sarı kodlu alarm!
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#rüzgar
#yağmur
#sel
#sağanak
#Uyarı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.