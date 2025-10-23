Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sağanak bastıracak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 ilde sarı kodlu alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege'nin kıyısı ve iç kesimleri, Marmara'nın bazı illeri için yağış uyarısı yaptı. Sağanak yağış bugün İzmir'in bazı bölgelerinde su baskınlarına neden oldu. Yapılan uyarılarda yağışın daha da kuvvetlenmesinin beklendiği belirtildi.

Türkiye'nin batı kesimlerinde sağanak yağış ilerleyen saatlerde daha da etkili olacak. İçişleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeyi paylaşarak 8 ili uyardı.

Sağanak bastıracak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 ilde sarı kodlu alarm!

8 İLE SARI KODLU UYARI

İİçişleri Bakanlığı, Manisa, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale için "sarı" kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün kıyı Ege'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Sağanak bastıracak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 ilde sarı kodlu alarm!

Açıklamada, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Sağanak bastıracak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 ilde sarı kodlu alarm!

Vatandaşların, ani , su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Sağanak bastıracak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 ilde sarı kodlu alarm!
ETİKETLER
#sel
#fırtına
#iklim değişikliği
#Soganak Yağış
#Meteoroloji Uyarısı
#Gündem
