CHP kurultay davası ne oldu? 24 Ekim mahkeme kararını açıkladı

CHP 38. Olağan Kurultayı, usulsüzlük ve şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınmıştı. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek olan davanın beşinci duruşması bugün görüldü.

Davanın ardından ise karar açıklandı. Vatandaşlar tarafından CHP kurultay davası ne olduğu merak ediliyor.

CHP KURULTAY DAVASI NE OLDU?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın "konusuz kalması" sebebiyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Mahkeme ayrıca, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, husumet yokluğu nedeniyle ret kararı verdi.

CHP KURULTAY DAVASI NEDEN AÇILDI?

CHP kurultayı sırasında para karşılığında oy kullandırıldığına dair iddiaların bulundu ve bu durumun kurultayı organize biçimde işlenen suçlarla geçersiz kıldığı öne sürülmüştü.

38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla iptali halinde, mevcut genel başkan tarafından alınan 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultay kararının da yok hükmünde kabul edilmesi talep edilmişti.