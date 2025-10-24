Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

CHP'de kritik kurultay davası bugün! Masada 4 senaryo var

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ve sonrasında gerçekleştirilen olağanüstü kurultayların iptali amacıyla açılan dava bugün görülecek. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek davada, mahkemenin önünde dört temel senaryo bulunuyor. İşte detaylar...

CHP'de kritik kurultay davası bugün! Masada 4 senaryo var
Haber Merkezi
24.10.2025
24.10.2025
Usulsüzlük ve şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan 38. Olağan Kurultayı'nda kritik dava bugün görülecek. Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek beşinci duruşma saat 10.00’da başlayacak. Dava öncesi davacı taraf CHP’de devam eden 39. sürecinin de durdurulması için tedbir talebinde bulundu.

KURULTAY İPTALİ DAVASININ GEREKÇESİ NEDİR?

CHP kurultayı sırasında para karşılığında oy kullandırıldığına dair iddiaların bulunduğu ve bu durumun kurultayı organize biçimde işlenen suçlarla geçersiz kıldığı öne sürüldü.

Ayrıca 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla iptali halinde, mevcut genel başkan tarafından alınan 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultay kararının da yok hükmünde kabul edilmesi talep ediliyor.

Dava, ilk olarak 17 Nisan 2025 tarihinde görülmeye başlanmış, ardından 26 Mayıs 2025, 30 Haziran 2025 ve 15 Eylül 2025 tarihlerinde olmak üzere birkaç kez duruşma yapılmış ve ertelenmişti.

İŞTE OLASI 4 SENARYO

Peki mahkeme, kritik davada hangi kararları verebilir? İşte dört olası senaryo:

1-Davanın reddi:

Mahkeme, iddiaları yeterli bulmazsa davayı reddedebilir. Bu durumda mevcut yönetim (Genel Başkan Özgür Özel) görevine devam eder. Parti içi muhalefetin argümanları zayıflar, yönetim kurultay ve kongre takvimini sürdürür.

2-Erteleme:

Mahkeme, davayı bu aşamada sonuçlandırmak yerine, ceza davasının sonucunu veya 39. Olağan Kurultay sürecini bekletici mesele yapabilir. Bu durumda dava yeniden ertelenir ve CHP açısından belirsizlik süreci devam eder.

3-"Mutlak butlan” kararı:

CHP açısından en ağır senaryo bu. Mahkeme, iddiaları ciddi bularak “mutlak butlan” kararı verirse, 38. Kurultay sonuçları ortadan kalkar. Bu durumda Özgür Özel yönetimi göreve hiç gelmemiş sayılır. Parti tüzüğü gereği “çağrı heyeti” oluşturularak yeni bir kurultay süreci başlatılır. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu veya onun ekibinin yeniden devreye girmesi olasılığı gündeme gelir.

4-Geçici yönetim veya çağrı heyeti atanması:

Mahkeme, doğrudan iptal yerine sınırlı bir tedbir kararı verebilir. Bu durumda mevcut yönetim görevden uzaklaştırılır ve yeni bir kurultay sürecinin önü açılır. Mahkemece atanacak bir çağrı heyeti, CHP’yi yeniden kurultaya götürebilir. Bu seçenek, “denge formülü” olarak değerlendiriliyor.

