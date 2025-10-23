CHP kurultay davası saat kaçta? 24 Ekim’e ertelenmişti

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan dava, uzun süredir beklenen duruşma günüyle yeniden gündemde. Parti içi tartışmalara yol açan davada, mahkeme süreci dikkatle takip ediliyor.

CHP KURULTAY DAVASI 24 EKİM SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “usulsüzlük” iddiaları üzerine açılan iptal davası, 24 Ekim Cuma günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmanın saat 10.00’da başlaması bekleniyor. Dava kapsamında, 38. Olağan Kurultay’da yapılan genel başkanlık seçiminde usule aykırı uygulamalar yapıldığı iddia ediliyor.

Daha önce 17 Nisan 2025’te başlayan dava süreci, sırasıyla 26 Mayıs, 30 Haziran ve 15 Eylül tarihlerinde yapılan duruşmalarla devam etmiş ancak her seferinde ertelenmişti. Bu durum parti yönetiminde belirsizlik oluştururken, 24 Ekim’de yapılacak duruşma kritik bir aşama olarak görülüyor. Mahkeme salonunda hem davacı tarafın hem de CHP temsilcilerinin hazır bulunması bekleniyor.

CHP KURULTAY DAVASI KARAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK, NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülecek CHP kurultay iptal davasında kararın 24 Ekim Cuma günü yapılacak duruşmanın ardından açıklanması bekleniyor. Duruşmanın sabah saatlerinde başlaması nedeniyle kararın gün içerisinde netleşebileceği tahmin ediliyor.

Yargı süreci 2025 yılı boyunca çeşitli tarihlerde yapılan duruşmalarla uzamış, taraflar arasında belge ve delil sunumları devam etmişti. Bu nedenle mahkemenin bu duruşmada nihai kararı açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak dosyaya yeni delil veya talep eklenmesi halinde kararın bir kez daha ertelenmesi de mümkün.

CHP KURULTAY DAVASI NEDİR?

CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iptal davası, bazı delegeler tarafından “mutlak butlan” iddiasıyla açılmış bir hukuk sürecidir. Dava, kurultay sırasında “para karşılığı oy kullandırma” gibi usulsüzlüklerin yaşandığı iddialarına dayanmaktadır. Davacılar, bu durumun kurultayın meşruiyetini ortadan kaldırdığını savunarak, seçim sonuçlarının yok hükmünde sayılmasını talep etmektedir.

Kurultayın iptali istenen dava dosyaları, aralarında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da bulunduğu delegeler tarafından açılmış ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmiştir. Dava, yalnızca 38. Olağan Kurultay’ı değil, bu kurultayın ardından alınan olağanüstü kurultay kararlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

CHP KURULTAY DAVASI ERTELENDİ Mİ, KARAR NE OLUR?

CHP kurultay iptal davası, bugüne kadar dört kez duruşmaya konu olmasına rağmen henüz sonuçlanmadı. 17 Nisan 2025’te başlayan dava süreci, sırasıyla 26 Mayıs, 30 Haziran ve 15 Eylül tarihlerinde yapılan duruşmaların ardından çeşitli nedenlerle ertelendi. Şimdi ise 24 Ekim’de yapılacak duruşma, davanın seyrinde belirleyici olacak.

Mahkeme, davaya ilişkin nihai kararı bu duruşmada açıklayabilir. Ancak daha önceki duruşmalarda olduğu gibi yeni delil talepleri veya prosedürel gerekçelerle bir kez daha erteleme kararı da alınabilir.