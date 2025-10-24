Cami bahçesinde gömülü bulunmuştu! Bebek cesedinin sırrı çözüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüyleri ürperten olaydan yeni detaylar ortaya çıktı. Fırat Camii'nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi bulmuştu.

Bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CAMİ BAHÇESİNDE GÖMÜLÜ BULUNAN BEBEĞİN SIRRI ÇÖZÜLÜYOR

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bebeğin anne ve babasına ulaşıldı. Yapılan incelemede, bebeğin doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, resmi ölüm belgesinin bulunduğu ve bebeğin 25 buçuk haftalık olduğu tespit edildi. Bebeğin ölüm belgesinin 22 Ekim 2025 tarihini taşıdığı öğrenildi. Ancak aile bireylerinin bebeği neden cami bahçesine gömdükleri henüz netlik kazanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.