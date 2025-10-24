Cami bahçesinde kan donduran olay! Toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Cami bahçesine fidan dikmek isteyen çocuklar karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

YENİ DOĞMUŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU

Olay, Fırat Mahallesi'nde bulunan Fırat Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Bahçede fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de gerekli incelemeleri yaptı.

İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, bebeği cami avlusuna kimin gömdüğünü tespit etmek amacıyla olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.