Samsun'da korkunç olay! Evde doğurup attı: Tüm çöplerde bebek arandı

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 çocuk annesi olan ve daha önce evlenip boşanan H.C. (41), hamileliğini gizleyerek evinde kendi başına doğum yaptı. İddiaya göre doğumu gerçekleştirdikten sonra rahatsızlanan H.C., 14 Ekim'de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.

HASTANE DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Hastanede yapılan kontrollerde kadının doğum yaptığı anlaşıldı. Bebeğin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp istasyonunda arama yaptı ancak bebek bulunamadı.

"ÇOCUKLARIM DUYMASIN DİYE BANYODA GİZLEDİM"

Hastanede tedavi gördükten sonra bugün taburcu olan H.C., Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu söyleyen H.C., "Diğer çocuklarım duymasın diye banyoda beze sardım. Banyoda gizledim. Bir gün sonra emzirmek için gidince ölmüş olduğunu fark ettim. Poşete koyup çöpe attım" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki işlemleri tamamlanan kadın, Samsun Adliyesine sevk edildi. İlk ifadesinde bebeğin öldüğünü söyleyen kadın, savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli H.C., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, bebeğin evde 4-5 gün kaldığı, ardından çöpe atıldığı ileri sürüldü. H.C.'nin hamile kaldığı kişinin kadının başka biriyle de ilişki yaşamış olabileceği şüphesi nedeniyle doğumdan sonra DNA testi yaptırıp, çocuğa sahip çıkmayı düşündüğü öne sürüldü. H.C.'nin geçen yıl bir kez kürtaj olduğu da ileri sürüldü.