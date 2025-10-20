Menü Kapat
14°
 Selahattin Demirel

Samsun'da korkunç olay! Evde doğurup attı: Tüm çöplerde bebek arandı

Samsun'da 41 yaşındaki kadın, evde doğurduğu bebeği çöpe attı. Olay, rahatsızlanan kadının hastaneye gitmesiyle ortaya çıkarken bebeğin cansız bedeni tüm çöp konteynerlerinde arandı ancak bulunamadı. İfadesi çelişkili olan kadınsa gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
20:49
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
20:49

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 çocuk annesi olan ve daha önce evlenip boşanan H.C. (41), hamileliğini gizleyerek evinde kendi başına yaptı. İddiaya göre doğumu gerçekleştirdikten sonra rahatsızlanan H.C., 14 Ekim'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.

Samsun'da korkunç olay! Evde doğurup attı: Tüm çöplerde bebek arandı

HASTANE DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Hastanede yapılan kontrollerde kadının doğum yaptığı anlaşıldı. Bebeğin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi. Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp istasyonunda arama yaptı ancak bebek bulunamadı.

Samsun'da korkunç olay! Evde doğurup attı: Tüm çöplerde bebek arandı

"ÇOCUKLARIM DUYMASIN DİYE BANYODA GİZLEDİM"

Hastanede tedavi gördükten sonra bugün taburcu olan H.C., Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu söyleyen H.C., "Diğer çocuklarım duymasın diye banyoda beze sardım. Banyoda gizledim. Bir gün sonra emzirmek için gidince ölmüş olduğunu fark ettim. Poşete koyup çöpe attım" dedi.

Samsun'da korkunç olay! Evde doğurup attı: Tüm çöplerde bebek arandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki işlemleri tamamlanan kadın, Samsun Adliyesine sevk edildi. İlk ifadesinde bebeğin öldüğünü söyleyen kadın, savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli H.C., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, bebeğin evde 4-5 gün kaldığı, ardından çöpe atıldığı ileri sürüldü. H.C.'nin hamile kaldığı kişinin kadının başka biriyle de ilişki yaşamış olabileceği şüphesi nedeniyle doğumdan sonra DNA testi yaptırıp, çocuğa sahip çıkmayı düşündüğü öne sürüldü. H.C.'nin geçen yıl bir kez kürtaj olduğu da ileri sürüldü.

