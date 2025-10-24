Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Hollywood'un sevilen yıldızı Tom Hanks, New York metrosunda sade haliyle yolculuk yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncunun kimse tarafından fark edilmeden toplu taşımaya binmesi, ''gerçek bir halk adamı'' yorumlarını beraberinde getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 15:11

Yeni Hayat, Yeşil Yol, Terminal, Oyuncak Hikayesi, Forrest Gump gibi projelerde rol alan Tom Hanks, New York metrosunda görüntülendi. Kimse fark etmeden toplu taşımaya binen Tom Hanks tanınmamak için ise ve şapka taktı.

TOM HANKS'İ METRODA GÖREN ŞAŞTI KALDI

Hollywood'un dünyaca oyuncusu Tom Hanks, bu hafta New York metrosunda görüntülendi. "Er Ryan'ı Kurtarmak" filmiyle tanınan 69 yaşındaki oyuncu, bere, gözlük ve maske takarak kalabalık arasına karıştı. New York Post'un haberine göre, vagondaki yolcular ünlü oyuncuyu tanımadı ya da tanısalar bile rahatsız etmedi.

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Tom Hanks, kısa süre önce katıldığı Jimmy Kimmel Live! programında, New York metrosuna olan ilgisini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, "New York metrosu bir mucize. Her gün 7 milyon insanı taşıyor," diyerek sürekli toplu taşıma kullandığını belirtmişti.

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Tom Hanks'in yıllardır metroyla seyahat etmesine sosyal medyada; "Tom Hanks yine mütevazılığını konuşturmuş", "Gerçek bir halk adamı", "Ünlü olup bu kadar sade yaşamak büyük şey" gibi yorumlar yapıldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Sıkça Sorulan Sorular

TOM HANKS KİMDİR?
9 Temmuz 1956 ABD doğumlu Tom Hanks, İki defa Oscar ödülü almış, zor rollerin üstesinden gelebilmesi ile tanınmış ve özellikle dramatik rollerdeki performansıyla önemli başarı yakalamıştır. Philadelphia ve Forrest Gump yapımlarıyla tanındı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ozan Güven'in cezası onandı! 45 günü cezaevinde geçirecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Soğuk Savaş'taki skandal ifadeler nedeniyle tutuklanan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında karar çıktı
ETİKETLER
#ünlü
#maske
#Tom Hanks
#New York Metro
#Şapka
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.