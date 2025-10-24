Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Yeni Hayat, Yeşil Yol, Terminal, Oyuncak Hikayesi, Forrest Gump gibi projelerde rol alan Tom Hanks, New York metrosunda görüntülendi. Kimse fark etmeden toplu taşımaya binen Tom Hanks tanınmamak için ise maske ve şapka taktı.

TOM HANKS'İ METRODA GÖREN ŞAŞTI KALDI

Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncusu Tom Hanks, bu hafta New York metrosunda görüntülendi. "Er Ryan'ı Kurtarmak" filmiyle tanınan 69 yaşındaki oyuncu, bere, gözlük ve maske takarak kalabalık arasına karıştı. New York Post'un haberine göre, vagondaki yolcular ünlü oyuncuyu tanımadı ya da tanısalar bile rahatsız etmedi.

Tom Hanks, kısa süre önce katıldığı Jimmy Kimmel Live! programında, New York metrosuna olan ilgisini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, "New York metrosu bir mucize. Her gün 7 milyon insanı taşıyor," diyerek sürekli toplu taşıma kullandığını belirtmişti.

Tom Hanks'in yıllardır metroyla seyahat etmesine sosyal medyada; "Tom Hanks yine mütevazılığını konuşturmuş", "Gerçek bir halk adamı", "Ünlü olup bu kadar sade yaşamak büyük şey" gibi yorumlar yapıldı.