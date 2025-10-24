Enflasyon verisi altın fiyatlarını yeniden uçurdu!

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerine göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı.

Yeni güne düşüşle başlayan altın fiyatları veri sonrasında sert yükseldi ve kayıpların büyük bir kısmını telafi etti.

Kritik ABD verisi öncesi 4062 dolar bandında hareket eden ons altın fiyatları veri sonrası yükselişe geçti. Ons altın fiyatları veri sonrası 4115 dolara kadar çıktı. Dolar/TL ve ons altın fiyatlarının etkili olduğu gram altın fiyatları ise sabah saatlerinde olduğu 5480 lira seviyesinden 5605 liraya kadar yükseldi.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Küresel piyasalarda hakim olan ABD - Çin görüşme trafiği nedeniyle Dolar/TL, haftanın son işlem gününde yeni zirvesine ulaşarak 42,19 seviyesini görmüştü. Bu rakam doların 52 haftadır gördüğü en yüksek rakam olarak kayıtlara geçmişti. Ancak ABD enflasyon verişlerinin açıklanmasının ardından dolar düşüşe geçti.