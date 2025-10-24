Sokağı savaş alanına çevirdiler! Masa ve sandalyeler havada uçtu

Elazığ'da iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bir kişi belinden çıkardığı silah ile havaya ateş etti. Büyüyen olayda taraflar birbirine masa ve sandalyelerle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kavga sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.