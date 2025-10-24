Menü Kapat
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague'de derbiye geri sayım başladı

Euroleague'in 6. haftası kapsamında Türk derbisi oynanacak. Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı gündem oldu.

'de yer alan temsilcilerimiz ile bugün karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi ekip Anadolu Efes ilk 5 hafta karşılaşmaları kapsamında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Ligde 15. sırada yer alan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında galibiyet alarak sıralamasını yükseltmeyi hedefliyor.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko ise 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ilerliyor. Geçtiğimiz hafta Bayern Münih karşısında 88-73 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda yenerek seri yakalamayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı belli oldu.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague'in 6. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı bugün saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Milos Koljensic ve Alberto Baena hakem üçlüsü yönetecek.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Arturs Zagars ve Brandon Boston Jr. karşılaşmada forma giyemeyecek. Talen Horton-Tucker'in ise takımla idmanlara başladığı duyurulmuştu. Talen Horton-Tucker'in durumuna maç saatinde karar verileceği açıklandı.

