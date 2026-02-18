Menü Kapat
 | Berkay Alptekin

Zelenskiy, Trump'a hem sitem etti hem teşekkür: Rusya bizim kadar baskı görmüyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'a sitem etti. Rusya-Ukrayna Savaşı’na çözüm bulmak için kendisine aşırı baskı uyguladığını söyledi.

Zelenskiy, Trump'a hem sitem etti hem teşekkür: Rusya bizim kadar baskı görmüyor!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 11:38

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir , ABD, Rusya ve Ukraynalı heyetlerin İsviçre'nin Cenevre şehrinde yaptığı görüşmeler sırasında ABD merkezli haber sitesi Axios'a verdiği röportajında ABD Başkanı Donald 'ın Rusya-Ukrayna savaşının çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalarına değindi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'nın Donbas'ta ele geçirmemiş olduğu toprakları terk etmesini gerektiren herhangi bir planın referanduma sunulması halinde Ukraynalılar tarafından reddedileceğini de söyledi.

Zelenskiy, Trump'a hem sitem etti hem teşekkür: Rusya bizim kadar baskı görmüyor!

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın Donbas bölgesinin tamamını almaya yönelik taleplerinin referandumda Ukrayna halkı tarafından kabul edilmeyeceğini ifade eden Zelenskiy, "İnsanlar duygusal olarak bunu asla affetmeyecekler. Asla. Beni de affetmeyecekler, ABD'yi asla affetmeyecekler" sözlerine yer verdi.

Zelenskiy, halkının neden ek toprak vermelerinin istendiğini "anlayamadıklarını" sözlerine ekleyerek, "Bu bizim ülkemizin bir parçası, tüm bu vatandaşlar, bayrak, toprak" dedi.

Zelenskiy, Trump'a hem sitem etti hem teşekkür: Rusya bizim kadar baskı görmüyor!

"BUNUN SADECE BİR TAKTİK OLMASINI UMUYORUM"

Çatışmanın mevcut cephe hatlarında durması çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Bence eğer belgeye temas hattında kaldığımız yerde kalacağımızı yazarsak, insanların bunu referandumda destekleyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trump’ın barış planı müzakerelerinde Rusya’ya değil de Ukrayna’ya imtiyaz çağrısında bulunmasının adil olmadığını sözlerine ekleyen Zelenskiy, "Bunun karar değil sadece taktik olmasını umuyorum" dedi.

Zelenskiy, Trump'a hem sitem etti hem teşekkür: Rusya bizim kadar baskı görmüyor!

Trump'ın, ’na çözüm bulmak için kendisine aşırı baskı uyguladığını ve Ukrayna’ya baskı uygulamanın Rusya’ya baskı uygulamaktan daha kolay olabileceğini sözlerine ekleyen Zelenskiy, Trump'a barış çabaları için tekrar teşekkür ederken ABD'nin üst düzey müzakerecileri Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile yaptığı görüşmelerde aynı tür bir baskıya maruz kalmadığını söyledi. Birbirimize saygı duyuyoruz" diyen Zelenskiy, baskı altında kolayca pes edecek "bir insan" olmadığını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER
#zelenskiy
#rusya-ukrayna savaşı
#trump
#Toprak Bütünlüğü
#Cenevre Görüşmeleri
#Dünya
