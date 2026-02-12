Zelenskiy’den rest! "Önce ateşkes, sonra seçim"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Rusya ile devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna yönetiminin Rusya’nın işgal girişiminin başlangıcı tarihi olan 24 Şubat’ta seçim takvimi açıklayacağına dair iddiaları yalanlayan Zelenskiy, "24 Şubat özel bir tarih. Seçimleri öne almaya yönelik niyet ve adımlar olsa da, böyle bir tarihi siyasete alet etmek aptalca bir fikir olurdu" ifadelerini kullandı. 24 Şubat’ın Rusya’nın işgal girişiminin 4’ncü yıldönümü olacağını hatırlatan Zelenskiy, "24 Şubat hiçbir seçim duyurusu için kullanılamaz. Seçim duyurusuna gelince, tekrar ediyorum: Önce güvenlik, sonra siyaset. İlgili tüm güvenlik garantileri sağlandığında seçim sürecine girebiliriz" şeklinde konuştu. Seçim konusunun daha önce Ukrayna’nın farklı ortakları tarafından gündeme getirildiğini hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna'nın kendisi bu konuyu hiç gündeme getirmedi. Ama elbette seçimlere hazırız. Seçimlerin yapılması çok kolay: Ateşkesi sağlayın, seçimler yapılsın. Yani, bu bir güvenlik meselesi" dedi.

"MÜZAKERELERİN YERİ FARK ETMEZ, ÖNEMLİ OLAN SONUÇ ALINMASI"

Rus tarafının enerji ateşkesi taleplerine dron ve füze saldırıları ile cevap verdiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu, şimdilik ABD tarafının Abu Dabi'de önerdiği enerji ateşkes için hazır olmadıklarını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna’nın müzakereleri sürdürmeye istekli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Müzakere teklifi ister tekrar Orta Doğu, ister ABD için olsun; biz hazırız. Toplantının Miami'de ya da Abu Dabi'de yapılması bizim için fark etmez. Önemli olan bir sonuç alınmasıdır" dedi.

ZELENSKİY AB ÜYELİĞİ İÇİN KESİN TARİH İSTEDİ

Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Ukrayna için kritik önem taşıdığını ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın 2027 yılına kadar AB üyeliğine teknik olarak hazır olmak için her şeyi yapması önemlidir. En azından başlıca adımları tamamlayacağız" diye konuştu. Ukrayna’nın AB üyeliği için kesin bir tarih belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Somut bir tarih istiyorum. ABD, Rusya (özellikle Putin), Ukrayna Devlet Başkanı olarak ben ve Avrupa'nın imzalayacağı anlaşmada AB’ye katılımımız için tarih belirtilmezse, Rusya süreci engellemek için her şeyi yapacaktır. Hem de kendi elleriyle değil, bazı Avrupalı temsilciler aracılığıyla" dedi. Daha önce benzer sorunlar yaşamalarına rağmen AB adaylık sürecini tamamladıklarını hatırlatan Zelenskiy, "AB bizim için somut anlamlar ifade ediyor, çünkü bu Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ilgili. Bunlar belirli bir tarih içeren somut ayrıntılar" yorumunu yaptı.