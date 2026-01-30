Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Zelenskiy'den Putin'e açık kapı: Kiev'e gelsin

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kiev'e davet edebileceğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zelenskiy'den Putin'e açık kapı: Kiev'e gelsin
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 14:05

Ukrayna Devlet Başkanı , ’de düzenlediği basın toplantısında 'na ilişkin soruları cevapladı. Savaşın sona ermesini istediklerini dile getiren Zelenskiy, "Savaşa gerçek bir son verecek ama kesinlikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde değişiklik içermeyen uzlaşmalara hazırız." ifadesini kullandı.

ÜÇLÜ MÜZAKERELERİN YERİ VE TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

Zelenskiy, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsattı.

Bir sonraki üçlü görüşmenin 1 Şubat'ta tekrar BAE'de yapılmasının planlandığını dile getiren Zelenskiy, "Ancak toplantıların tarihi veya yeri değişebilir. Çünkü bizim görüşümüze göre, Amerika ve İran arasında bir şeyler oluyor. Bu konular muhtemelen tarihi de etkileyebilir." dedi.

Zelenskiy, yeni toplantının ayrıntılarıyla ilgili ABD ve Rusya tarafından haber beklediklerini belirterek, "Bildiğimize göre, Rusya ve Amerika zaten bu konu üzerinde temaslarda bulundu." diye konuştu.

"RUSYA ENERJİ ALTYAPIMIZA SALDIRMAZSA BİZ DE SALDIRMAYACAĞIZ"

ABD'nin, Abu Dabi'deki üçlü görüşmeler sırasında Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını gündeme getirdiğini ancak bu konuda bir anlaşma yapılmadığını kaydeden Zelenskiy, "Bizimle Rusya arasında bu konuda doğrudan bir diyalog, doğrudan bir anlaşma olmadı." dedi.

Enerji altyapılarına yönelik ateşkesin sağlanmasının ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi olduğunu anlatan Zelenskiy, "Rusya bizim enerjimize, sanayimize veya herhangi bir altyapımıza saldırmazsa biz de onların enerji altyapısına saldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İ KİEV'E DAVET EDEBİLİRİM"

Zelenskiy, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile görüşme için kendisini Moskova'ya davet ettiğine" ilişkin açıklamasını da değerlendirdi.

Moskova'ya gitmesinin mümkün olmayacağını vurgulayan Zelenskiy, "Elbette, Putin ile Moskova'da görüşmem imkansız. Bu, Putin ile Kiev'de görüşmekle aynı şeydir. Onu Kiev'e de davet edebilirim, gelsin. Elbette, karar verirse onu kamuoyuna açık bir şekilde davet edebilirim." diye konuştu.

ABD yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle topraklarına katmak istediği Grönland'a ilişkin gelişmelere de değinen Zelenskiy, "Bana göre, Grönland ile ilgili hikaye o kadar özel bir hikaye ki, yarın bunu kullanarak bizden toprak alabilirler ve hukuken tanıyabilirler. Buna bu şekilde bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. Zelenskiy, Ukrayna için şubat ve martın, süren savaş nedeniyle "ağır" geçebileceğine işaret etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya Ukrayna'da yolcu trenini vurdu: Ölüler var
ETİKETLER
#putin
#rusya-ukrayna savaşı
#kiev
#Enerji Altyapısı
#Volodimir Zelenskiy
#Üçlü Müzakereler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.