Rusya Ukrayna'da yolcu trenini vurdu: Ölüler var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkiv bölgesinde 200'ün üzerinde yolcu taşıyan bir trene Rus dronları tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı 'terör eylemi' olarak tanımlayan Zelenskiy, "3 dronla gerçekleştirilen bu saldırıda şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti. Tüm ailelere ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurtarma ekipleri hala 4 kişiyi arıyor, 2 kişi ise yaralı durumda" dedi. Ukrayna lideri, uluslararası topluma Rusya üzerindeki baskıyı da artırma çağrısı yaptı.

