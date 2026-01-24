Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya'dan Ukrayna'ya dron ve füzeli saldırı! Taş taş üstünde kalmadı

Rusya, Ukrayna'yı 370’den fazla dron ve 21 farklı tipte füze ile hedef aldı. Yapılan saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 16:29

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde dün başlayan Ukrayna görüşmelerine karşın gece boyunca saldırılarını sürdürdü. Rus ordusu, 370’ten fazla insansız hava aracı ve 21 farklı türde füzeyle başta Harkov, Kiev, Çernihiv ve Sumy olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef aldı.

Saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişi de yaralandı. Harkov’da Rus saldırısının yol açtığı hasarın giderilmesi için 134 kurtarma görevlisi, 34 acil müdahale aracı ile polis, sağlık ekipleri, gönüllüler ve şehir hizmetleri birimleri seferber edildi.

Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise gece gerçekleştirilen Rus saldırısının ardından yaklaşık 6 bin binanın ısıtmasız kaldığını bildirdi.

Rusya'dan Ukrayna'ya dron ve füzeli saldırı! Taş taş üstünde kalmadı

"ANA HEDEF ENERJİ ALTYAPISI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Gece boyunca Rusya, bölgelerimize yoğun saldırılar düzenledi. 370’den fazla saldırı dronu ve 21 farklı tipte füze fırlattı. Saldırılar Kiev ve çevresi, Sumy, Harkov ve Çernihiv bölgelerini hedef aldı. Harkov’da bir doğumhane, mültecilerin kaldığı bir yurt, bir tıp koleji ve konutlar zarar gördü. Şu ana kadar onlarca kişi yaralandı, bunlar arasında bir de çocuk bulunuyor. Başkent Kiev ve çevresinde Rusların ana hedefi enerji altyapısıydı. Maalesef, bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Rusya'dan Ukrayna'ya dron ve füzeli saldırı! Taş taş üstünde kalmadı

ZELENSKİY HAVA SAVUNMA TEDARİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ

Tüm gerekli hizmetlerin şu anda saldırı bölgelerinde sürdürüldüğünü belirten Zelenskiy, "Saldırıya karşı mücadele eden hava savunma askerlerine teşekkür ediyorum. Her bir Rus saldırısı, hava savunma sistemlerinin tedarikinde gecikilmemesi gerektiğini gösteriyor. Bu saldırılara göz yummak mümkün değil; karşılık vermek ve güçlü bir şekilde yanıtlamak gerekiyor. Tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Her bir füze, Patriot, NASAMS ve diğer sistemler için sağlanacak destek, kritik altyapıyı korumaya ve insanların kışı sağ salim geçirmesine yardımcı olacak. ABD Başkanı Donald Trump ile Davos’ta hava savunması konusunda anlaştığımız tüm adımları mutlaka hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya dron ve füzeli saldırı! Taş taş üstünde kalmadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya'nın Gölge Filosu'na bir darbe de İngiltere ve Fransa'dan! Akdeniz'de tankere çıkarma operasyonu
Ukrayna kabinesi sil baştan: "Yarın devam edeceğiz"
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.