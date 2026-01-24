Rusya'dan Ukrayna'ya dron ve füzeli saldırı! Taş taş üstünde kalmadı

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde dün başlayan Ukrayna görüşmelerine karşın gece boyunca saldırılarını sürdürdü. Rus ordusu, 370’ten fazla insansız hava aracı ve 21 farklı türde füzeyle başta Harkov, Kiev, Çernihiv ve Sumy olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef aldı.

Saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişi de yaralandı. Harkov’da Rus saldırısının yol açtığı hasarın giderilmesi için 134 kurtarma görevlisi, 34 acil müdahale aracı ile polis, sağlık ekipleri, gönüllüler ve şehir hizmetleri birimleri seferber edildi.

Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise gece gerçekleştirilen Rus saldırısının ardından yaklaşık 6 bin binanın ısıtmasız kaldığını bildirdi.

"ANA HEDEF ENERJİ ALTYAPISI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Gece boyunca Rusya, bölgelerimize yoğun saldırılar düzenledi. 370’den fazla saldırı dronu ve 21 farklı tipte füze fırlattı. Saldırılar Kiev ve çevresi, Sumy, Harkov ve Çernihiv bölgelerini hedef aldı. Harkov’da bir doğumhane, mültecilerin kaldığı bir yurt, bir tıp koleji ve konutlar zarar gördü. Şu ana kadar onlarca kişi yaralandı, bunlar arasında bir de çocuk bulunuyor. Başkent Kiev ve çevresinde Rusların ana hedefi enerji altyapısıydı. Maalesef, bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ZELENSKİY HAVA SAVUNMA TEDARİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ

Tüm gerekli hizmetlerin şu anda saldırı bölgelerinde sürdürüldüğünü belirten Zelenskiy, "Saldırıya karşı mücadele eden hava savunma askerlerine teşekkür ediyorum. Her bir Rus saldırısı, hava savunma sistemlerinin tedarikinde gecikilmemesi gerektiğini gösteriyor. Bu saldırılara göz yummak mümkün değil; karşılık vermek ve güçlü bir şekilde yanıtlamak gerekiyor. Tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Her bir füze, Patriot, NASAMS ve diğer sistemler için sağlanacak destek, kritik altyapıyı korumaya ve insanların kışı sağ salim geçirmesine yardımcı olacak. ABD Başkanı Donald Trump ile Davos’ta hava savunması konusunda anlaştığımız tüm adımları mutlaka hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.