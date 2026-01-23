Menü Kapat
Dünya
Rusya'nın Gölge Filosu'na bir darbe de İngiltere ve Fransa'dan! Akdeniz'de tankere çıkarma operasyonu

Fransa ordusu, İspanya ve Fas arasında Rusya'nın Gölge Filo'su tarafından kullanıldığından şüphelenilen bir petrol tankerine baskın düzenledi. Tanker, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamasına göre uluslararası yaptırımlara tabi ve sahte bayrak taşıyordu.

Rusya'nın Gölge Filosu'na bir darbe de İngiltere ve Fransa'dan! Akdeniz'de tankere çıkarma operasyonu
, Akdeniz'de 'nın yaptırımları delmek için sahaya sürdüğü Gölge Filo'nun bir parçası olduğu gerekçesiyle bir petrol tankerine çıkarma yaparak el koydu. Fransız ordusu donanmasının da desteğiyle sabah saatlerinde İspanya ve Fas arasında tankere baskın düzenledi.

Fransız yetkililer, Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk limanından yola çıkan Grinch adlı tankerin durdurulduğunu ve askerlerin tankere çıktığını bildirdi.

Fransız denizcilik yetkilileri, tankerde yapılan aramanın bayrağın gerçerliliğine ilişkin şüpheleri doğruladığını ifade etti. Tankerin rotasının değiştirildiği aktarılırken yeni rotaya ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya'nın Gölge Filosu'na bir darbe de İngiltere ve Fransa'dan! Akdeniz'de tankere çıkarma operasyonu

"GÖLGE FİLO, SALDIRGAN SAVAŞI FİNANSE ETMEYE KATKIDA BULUNUYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin açıklamasında "Grinch" adlı tankerin "uluslararası yaptırımlara tabi olduğunu ve sahte bayrak taşıdığından şüphelenildiğini" ifade ederek, "Uluslararası hukuku savunmaya ve yaptırımların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya kararlıyız" sözlerine yer verdi.

"Gölge filonun faaliyetleri, 'ya karşı saldırgan savaşı finanse etmeye katkıda bulunuyor" diyen Macron, tankerin yönünün değiştirildiğini de belirtti.

Rusya'nın Gölge Filosu'na bir darbe de İngiltere ve Fransa'dan! Akdeniz'de tankere çıkarma operasyonu

"KARŞI MÜDAHALEMİZİ ARTIRIYORUZ"

Savunma Bakanı John Healy, İngiliz donanmasının izleme ve takip desteği sağladığını ve HMS Dagger'ın Cebelitarık Boğazı'ndan geçerken tankeri izlediğini söyledi.

Healy, "Müttefiklerimizle birlikte, Putin'in Ukrayna'ya yönelik yasadışı işgalini finanse eden fonları kesmek için gölge tankere karşı müdahalemizi artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Paris Büyükelçiliği, baskından ve el koymadan haberdar olmadıklarını bildirdi.

Moskova'nın "gölge filosu" olarak adlandırılan gizli filosu, Rus petrol ihracatına yönelik Batı yaptırımlarından kaçınmak için kullanılan eski ve sahipliği veya sigortası belirsiz tankerlerden oluşuyor. İngiltere, 544 Rus gölge filo tankere yaptırım uyguladı.

Rusya'nın Gölge Filosu'na bir darbe de İngiltere ve Fransa'dan! Akdeniz'de tankere çıkarma operasyonu
