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 | Berrak Arıcan

Rusya'nın gölge filosu hedef alındı! AB 17. yaptırım paketini onayladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı. Paketin Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filosundaki yaklaşık 200 gemiyi hedef aldığını duyurdu.

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Rusya'nın gölge filosu hedef alındı! AB 17. yaptırım paketini onayladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 15:07

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen toplantı sırasında alınan kararlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kallas paylaşımında, AB'nin Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladığını belirtti.

Rusya'nın gölge filosu hedef alındı! AB 17. yaptırım paketini onayladı

RUSYA'NIN 200 GEMİSİ HEDEF ALINDI

Kallas, "AB, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı. Paket kapsamında gölge filoya ait yaklaşık 200 gemi hedef alınıyor. Yeni önlemler hibrit tehditler ve insan haklarını da içeriyor. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalışılıyor. Rusya, savaşını ne kadar uzun süre sürdürürse bizim cevabımız o kadar sert olacaktır" ifadelerini kullandı.
AB'nin 17. yaptırım paketiyle birlikte petrol ihracatını kısıtlamak amacıyla Rusya'nın "gölge filosundaki" yaklaşık 200 tanker daha kara listeye alınıyor.
AB ülkeleri, Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünlerini üçüncü ülkelere ihraç etmek için "gölge filo" kullandığını ifade ediyor.

Rusya'nın gölge filosu hedef alındı! AB 17. yaptırım paketini onayladı

16 YAPTIRIM PAKETİ HAYATA GEÇTİ

AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 16 yaptırım paketini hayata geçirmişti. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında.

AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum bulunuyor.

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#rusya
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#Gölge Filo
#Kaja Kallas
#Dışİlişkiler
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