Trump 'çok büyük egolar söz konusu' diyerek Putin-Zelenskiy görüşmelerini anlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, ''Çok büyük egolar söz konusu'' dese de iyi bir şeylerin olacağını düşündüğünü söyledi ve ateşkes görüşmeleri için Vatikan'ı işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sonlanması için dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barış diplomasisinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''VATİKAN DEMEK ABD ÇEKİLİYOR DEMEK DEĞİL''

Trump, barış müzakerelerinin Vatikan'da yapılmasını istemesinin sebebinin ABD'nin aradan çekilmesi anlamına gelmediğini, ''Vatikan'da yapmak harika olur, belki biraz daha fazla önem taşır'' diyerek ifade etti.

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin Vatikan'da olmasının müzakerelere yardımcı olacağını düşündüğünü söyleyen ABD lideri, “Muazzam bir acı, öfke var ve bence bu, öfkenin bir kısmını hafifletebilir. Yani bunu Vatikan'da yapmak, bence çok harika bir fikir olurdu.” dedi.

''ÇOK BÜYÜK EGOLAR SÖZ KONUSU''

Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinden sonra “bir şeylerin olacağına inandığını” vurgulayan Trump, “Çok büyük egolar söz konusu ama bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Ve eğer olmazsa, ben sadece geri çekilirim ve onlar tekrar devam etmek zorunda kalacaklar.” ifadelerini kullandı.

''SAVAŞ AVRUPA'NIN MESELESİ''

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın “Avrupa’nın meselesi” olduğunu da tekrarlayarak, “Ancak geçmiş yönetim bizim dahil olmamız gerektiğini çok güçlü bir şekilde hissetti ve biz Avrupa'dan çok daha fazla dahil olduk. Yabancı bir ülkeye rekor seviyede, bence çok büyük miktarlarda para ve silah verdik. Avrupa da verdi ama bizim verdiğimizin yakınından bile geçmediler.” diye konuştu.

''VATİKAN DA ÇOK İSTEKLİ''

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı dünkü telefon görüşmesinden sonra Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, görüşmenin "çok iyi geçtiğini" belirtmiş, ayrıca Papa 14. Leo tarafından temsil edilen Vatikan'ın da müzakerelere ev sahipliği yapmaya çok istekli olduğunu aktarmıştı.