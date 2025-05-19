Son dakika | ABD Başkanı Donald Trump'tan barış diplomasisi: Putin ve Zelenskiy ile görüştü

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'daki barış müzakerelerinin ardından görüşmelerin sürmesini isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Trump, Zelenskiy'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor.

Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ardından müzakerelerin sürmesi için heyetlerden talep geldi. ABD Başkanı Donald Trump, devreye girdi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Trump'ın, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiriyor.

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