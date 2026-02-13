Öğretmene okul çıkış saatinde saldırı! Eski nişanlı dehşeti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa’da özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N. isimli genç kadın saldırıya uğradı. Eski nişanlısı olduğu öğrenilen şahıs genç öğretmene silahlı saldırı düzenledi.
Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde 16.00 sıralarındaki olayda iddiaya göre özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N.'yi takibe alan eski nişanlısı, okuldan çıkar çıkmaz yanında bulundurduğu silahla genç öğretmene ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belinden yaralanan öğretmenin Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.