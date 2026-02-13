Öğretmene okul çıkış saatinde saldırı! Eski nişanlı dehşeti

Bursa’da özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N. isimli genç kadın saldırıya uğradı. Eski nişanlısı olduğu öğrenilen şahıs genç öğretmene silahlı saldırı düzenledi.

ESKİ NİŞANLISI TAKİBE ALDI OKUL ÖNÜNDE VURDU

Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde 16.00 sıralarındaki olayda iddiaya göre özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N.'yi takibe alan eski nişanlısı, okuldan çıkar çıkmaz yanında bulundurduğu silahla genç öğretmene ateş etti.



Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belinden yaralanan öğretmenin Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.