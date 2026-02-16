TOKİ 500 bin sosyal konut yedek isim listesi sorgulama! TOKİ yedekler ne zaman açıklanacak?

TOKİ yedekler ne zaman açıklanacak sorusu 500 bin sosyal konut projesi kura çekimine katılan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi", kamuoyundaki bilinen adıyla TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bugüne kadar proje kapsamında konut inşa edilecek olan 58 ilin kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimleriyle birlikte 213 bin 451 konutun hak sahibi belli oldu. Bu hafta ise 11 ilimizde kura çekimi gerçekleştirilecek. Böylelikle 98 bin 839 konutun daha hak sahibi belli olacak. Kura çekimleri gerçekleştirilen illerde hak sahibi olamayan vatandaşların gözleri ise yedeklere çevrildi. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut yedek isim listesi sorgulama ekranı merak ediliyor. Peki TOKİ yedekler ne zaman açıklanacak?

TOKİ YEDEKLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekiminin yapılmasının ardından asil listeler paylaşılıyor. Asil listede yer alan vatandaşlar ise TOKİ tarafından açıklanan tarihlerde banka şubelerine giderek sözleşmelerini imzalıyorlar. Ancak bu süreçte bazı vatandaşlar sözleşme imzalamaktan vazgeçtiği için hak sahipliği düşüyor. Bu durumlarda TOKİ yedek isim listesinde yer alan vatandaşlar hak sahibi oluyor. TOKİ yedek isim listesi ise paylaşılmadı. TOKİ yedek listesinde yer alan vatandaşlar, asil listelerde yer alan vatandaşların sözleşme imzalama süreleri sona ermesinin ardından çağrılıyor. Bu kapsamda vatandaşların TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan Satış ve Duyurular kısmını yakından takip etmeleri gerekiyor.

TOKİ YEDEK LİSTEDEN EV SAHİBİ OLUNUR MU?

TOKİ kura çekimleri sonucunda hak sahiplerinin büyük bir kısmı peşinat yetersizliği, kredi engeli, şartların kaybedilmesi veya vazgeçme gibi nedenlerden dolayı sözleşme imzalayamıyorlar. Bu kapsamda yedek listesinde yer alan vatandaşlar hak sahibi oluyor.