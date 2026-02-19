Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Sağlık
 Selime Albayrak

Ramazanda metabolizma hızlandırmak isteyenler dikkat! İftardan sonra 5 gün boyunca uygulayın

Sizde Ramazanda metabolizmanızı hızlandırmak ve ödem atmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizin için iftardan 1.5 saat sonra 5 gün boyunca tüketebileceğiniz muhteşem tarifi araştırdık. İşte detaylar…

Ramazanda metabolizma hızlandırmak isteyenler dikkat! İftardan sonra 5 gün boyunca uygulayın
ayının gelmesiyle birlikte metabolizma hızlandırma ve ödem atmanın yolları da hızla araştırılmaya başlandı. Oruç tutulan süre zarfında uzun süre aç kalınması metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur. Sizde Ramazanda sıklıkla metabolizma sorunu yaşayanlardansanız dikkat! Sizin için iftardan 1.5 saat sonra 5 gün boyunca tüketebileceğiniz muhteşem tarifi araştırdık. Diyetisyen Merve Sayın Sarıkaya iştah kesen o tarifi açıkladı. İşte Ramazanda metabolizmasını hızlandırmak isteyenlerin uygulaması gereken formül…

HABERİN ÖZETİ

Ramazanda metabolizma hızlandırmak isteyenler dikkat! İftardan sonra 5 gün boyunca uygulayın

Diyetisyen Merve Sayın Sarıkaya, Ramazan'da yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak ve iştahı kesmek için iftardan 1.5 saat sonra 5 gün boyunca tüketilmesi gereken özel bir tarif paylaştı.
Ramazan'da uzun süreli açlık metabolizmayı yavaşlatarak kilo kontrolünü zorlaştırabilir.
Metabolizmayı hızlandırmak için yeterli su tüketimi, protein ve lif ağırlıklı beslenme ile hafif iftar sonrası egzersizler önerilir.
Diyetisyen Merve Sayın Sarıkaya, metabolizmayı hızlandırıcı ve iştah kesici özel bir tarif açıkladı.
Tarif; 1 bardak sıcak su, çay kaşığının ucuyla tarçın ve zencefil, 1'er tatlı kaşığı sirke ve taze sıkılmış limon suyundan oluşur.
Bu karışım, iftardan 1.5 saat sonra 5 gün boyunca tüketilmelidir.
RAMAZANDA METABOLİZMA HIZLANDIRMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Ramazan ayında oruç tutanlar özellikle uzun süre aç kaldıkları için metabolizmasını hızlandırmaya çalışıyor. Bu noktada Ramazanda sağlıklı ve dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Enerji düzeyin korumak, metabolizmayı hızlandırmak ve ödem atmak da Ramazanda kesinlikle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri oluyor.

Ramazanda metabolizma hızlandırmak isteyenler dikkat! İftardan sonra 5 gün boyunca uygulayın

Ramazanda bedenin alışkın olduğu düzüne uyum sağlayabilmesi için ve dengeyi koruyabilmek için metabolizmayı hızlandırmak gereklidir. Peki, siz Ramazan ayında metabolizmanızı nasıl hızlandırıyorsunuz? Hiç şüphesiz bireylerin yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi açısından gereklidir.

Ramazanda metabolizma hızlandırmak isteyenler dikkat! İftardan sonra 5 gün boyunca uygulayın

Vücutta gerçekleşen enerji üretimi ve tüketimi metabolizmanın hızıyla doğrudan orantılıdır. Doğru ve dengeli bir metabolizma hızına sahip olan bireylerde vücut fonksiyonları daha verimli çalışır. Böylece kilo kontrolü çok daha kolay etki altına alınabilir.

Ramazanda metabolizma hızlandırmak isteyenler dikkat! İftardan sonra 5 gün boyunca uygulayın

Sizde Ramazanda metabolizmanızı hızlandırmak, ödem atmak ve kolayca kilo vermek istiyorsanız, beslenmenize dikkat etmelisiniz. Öncelikle sahur ve iftar arasında yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermeli ve gün boyu vücuttan atılan suyun yerine konulmasını hedeflemelisiniz.

Ramazanda metabolizma hızlandırmak isteyenler dikkat! İftardan sonra 5 gün boyunca uygulayın

Ramazan ayında beslenmenizi protein ağırlıklı ve lif oranı yüksek gıdalarla desteklemelisiniz. Bunun yanı sıra iftar sonrası yapılan hafif egzersizlerde metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur.

Ramazanda metabolizma hızlandırmak isteyenler dikkat! İftardan sonra 5 gün boyunca uygulayın

Sizde Ramazanda sıklıkla metabolizma sorunu yaşayanlardansanız dikkat! Sizin için iftardan 1.5 saat sonra 5 gün boyunca tüketebileceğiniz muhteşem tarifi araştırdık. Diyetisyen Merve Sayın Sarıkaya iştah kesen o tarifi açıkladı. İşte Ramazanda metabolizmasını hızlandırmak isteyenlerin uygulaması gereken formül…

Ramazanda metabolizma hızlandırmak isteyenler dikkat! İftardan sonra 5 gün boyunca uygulayın

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAK İÇİN İFTARDAN SONRA 5 GÜN BOYUNCA BU TARİFİ UYGULAYIN!

Sizde Ramazan ayında metabolizma hızlandırmak ve ödem atmak istiyorsanız, Diyetisyen Merve Sayın Sarıkaya’nın iştah kesen bu tarifini mutlaka denemelisiniz. Sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden etkili tariflerle adından söz ettiren Merve Sayın Sarıkaya, bu kez metabolizma sorunu yaşayanlar için muhteşem bir tarifle geldi.

Ramazanda metabolizma hızlandırmak isteyenler dikkat! İftardan sonra 5 gün boyunca uygulayın

Sizde “Ramazanda kilo almak istemiyorum”, “Metabolizmam çok yavaş”, “Ramazan boyunca zayıflamak istiyorum” diyorsanız, iştah kesen bu basit tarifi iftardan 1.5 saat sonra 5 gün boyunca uygulayın! İşte Ramazanda metabolizmasını hızlandırmak isteyenlerin uygulaması gereken formül…

Malzemeler;

1 bardak sıcak su

Çay kaşığının ucuyla tarçın ve zencefil

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Hazırlanışı;

Tüm malzemeleri sıcak suyun içerisine ekleyin ve güzelce karıştırın.

Daha sonra hazırladığınız karışımı 2 dakika kadar bekletin ve için.

