Ramazanda metabolizma hızlandırmak isteyenler dikkat! İftardan sonra 5 gün boyunca uygulayın

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte metabolizma hızlandırma ve ödem atmanın yolları da hızla araştırılmaya başlandı. Oruç tutulan süre zarfında uzun süre aç kalınması metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur. Sizde Ramazanda sıklıkla metabolizma sorunu yaşayanlardansanız dikkat! Sizin için iftardan 1.5 saat sonra 5 gün boyunca tüketebileceğiniz muhteşem tarifi araştırdık. Diyetisyen Merve Sayın Sarıkaya iştah kesen o tarifi açıkladı. İşte Ramazanda metabolizmasını hızlandırmak isteyenlerin uygulaması gereken formül…

RAMAZANDA METABOLİZMA HIZLANDIRMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Ramazan ayında oruç tutanlar özellikle uzun süre aç kaldıkları için metabolizmasını hızlandırmaya çalışıyor. Bu noktada Ramazanda sağlıklı ve dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Enerji düzeyin korumak, metabolizmayı hızlandırmak ve ödem atmak da Ramazanda kesinlikle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri oluyor.

Ramazanda bedenin alışkın olduğu düzüne uyum sağlayabilmesi için ve dengeyi koruyabilmek için metabolizmayı hızlandırmak gereklidir. Peki, siz Ramazan ayında metabolizmanızı nasıl hızlandırıyorsunuz? Hiç şüphesiz metabolizma bireylerin yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi açısından gereklidir.

Vücutta gerçekleşen enerji üretimi ve tüketimi metabolizmanın hızıyla doğrudan orantılıdır. Doğru ve dengeli bir metabolizma hızına sahip olan bireylerde vücut fonksiyonları daha verimli çalışır. Böylece kilo kontrolü çok daha kolay etki altına alınabilir.

Sizde Ramazanda metabolizmanızı hızlandırmak, ödem atmak ve kolayca kilo vermek istiyorsanız, beslenmenize dikkat etmelisiniz. Öncelikle sahur ve iftar arasında yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermeli ve gün boyu vücuttan atılan suyun yerine konulmasını hedeflemelisiniz.

Ramazan ayında beslenmenizi protein ağırlıklı ve lif oranı yüksek gıdalarla desteklemelisiniz. Bunun yanı sıra iftar sonrası yapılan hafif egzersizlerde metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAK İÇİN İFTARDAN SONRA 5 GÜN BOYUNCA BU TARİFİ UYGULAYIN!

Sizde Ramazan ayında metabolizma hızlandırmak ve ödem atmak istiyorsanız, Diyetisyen Merve Sayın Sarıkaya’nın iştah kesen bu tarifini mutlaka denemelisiniz. Sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden etkili tariflerle adından söz ettiren Merve Sayın Sarıkaya, bu kez metabolizma sorunu yaşayanlar için muhteşem bir tarifle geldi.

Sizde “Ramazanda kilo almak istemiyorum”, “Metabolizmam çok yavaş”, “Ramazan boyunca zayıflamak istiyorum” diyorsanız, iştah kesen bu basit tarifi iftardan 1.5 saat sonra 5 gün boyunca uygulayın! İşte Ramazanda metabolizmasını hızlandırmak isteyenlerin uygulaması gereken formül…

Malzemeler;

1 bardak sıcak su

Çay kaşığının ucuyla tarçın ve zencefil

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Hazırlanışı;

Tüm malzemeleri sıcak suyun içerisine ekleyin ve güzelce karıştırın.

Daha sonra hazırladığınız karışımı 2 dakika kadar bekletin ve için.