Sağlık
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Bildiğin zehir, asla eve sokmayın dedi: Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan çarpıcı tuz açıklaması! Hangi tuz sağlıklı

Songül ve Uğur ile Sana Değer programının bugünkü konuğu olan ünlü Diyetisyen Büşra Çalışkan, gündelik hayatımızda en sık tükettiğimiz besinlerin başında gelen 'tuz' tüketimine yönelik önemli uyarılarda bulundu. Peki hangi tuz daha sağlıklı?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 23:58

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan Songül ve Uğur ile Sana Değer programı, birbirinden değerli ve kıymetli konukları programında ağırlamaya devam ediyor. Haftanın beş günü saat 09.30'da izleyiciyle buluşan Songül ve Uğur ile Sana Değer programının bugünkü konuğu ise ünlü Diyetisyen Büşra Çalışkan oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bildiğin zehir, asla eve sokmayın dedi: Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan çarpıcı tuz açıklaması! Hangi tuz sağlıklı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Diyetisyen Büşra Çalışkan, bir programda beyin sağlığı için günde 1 tatlı kaşığı doğal kaya tuzu tüketimini önerirken, rafine beyaz tuzun zararlı olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
Diyetisyen Büşra Çalışkan, beyin sağlığı için günlük 1 tatlı kaşığı tuz tüketiminin önemini vurguladı.
Tuz tüketiminden kaçınmanın kilo almayla ilgisi olmadığını belirtti.
Kristal kaya tuzunu tavsiye etti ve tansiyon hastaları için bile uygun olduğunu söyledi.
Rafine beyaz tuzu "zehir" olarak nitelendirdi, tansiyonu yükselttiğini ve kesinlikle evlere sokulmaması gerektiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Beyin sağlığının gelişimi için herkesin 1 tatlı kaşığı kadar tuz tüketmesi gerektiğini savunan ünlü Diyetisyen Büşra Çalışkan, tuzun vücuttaki önemini anlatırken eve kesinlikle alınmaması gereken o tuz çeşidine karşı herkesi uyardı. İşte Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan insan sğlığı için çok önemli olan tuz tüketimi uyarısı...

DİYETİSYEN BÜŞRA ÇALIŞKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TUZ UYARISI!

Günümüzde kilo alıp verme konusunda doğru bilinen ama aslında yanlış olan en basit hatalardan birisi de; kilo alınacağı düşüncesinden dolayı tuzdan uzak durmaktır.

Bildiğin zehir, asla eve sokmayın dedi: Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan çarpıcı tuz açıklaması! Hangi tuz sağlıklı

Yağsız hatta özellikle de tuzdan kaçınmanın kilo alma durumu ile hiçbir alakasının olmadığı üzerinde duran Diyetisyen Büşra Çalışkan, tüm bunların hikaye olduğunu 'Songül ve Uğur ile Sana Değer' programında bir bir açıkladı.

SAKIN EVİNİZE SOKMAYIN! ÜNLÜ DİYETİSYEN, CANLI YAYINDA HERKESİ UYARDI: ANLATILANLAR HİKAYE...

Herkesin tuz tüketiminden korktuğunu ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken tuzun ne kadar tüketildiğine dikkat etmek gerektiğini dile getiren Diyetisyen Büşra Çalışkan,

Bildiğin zehir, asla eve sokmayın dedi: Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan çarpıcı tuz açıklaması! Hangi tuz sağlıklı

" Ben kristal kaya tuzunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Krsital kaya tuzunu tansiyon hastaları dahi kullanabilir. Kaya tuzu, tansiyonu yükseltmez.

Bildiğin zehir, asla eve sokmayın dedi: Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan çarpıcı tuz açıklaması! Hangi tuz sağlıklı

Tansiyonu yükselten nedir, şu ince rafinereye uğramış beyaz tuz var ya o aslında bir zehir! Evinize sokmayın hiçbir şekilde.

Doğal kaya tuzunu 1 tatlı kaşığı kadar tüketin yoksa beyin çalışmaz. Beyin gelişimi için bunu yapın!" dedi.

Bildiğin zehir, asla eve sokmayın dedi: Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan çarpıcı tuz açıklaması! Hangi tuz sağlıklı

