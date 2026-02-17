Bildiğin zehir, asla eve sokmayın dedi: Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan çarpıcı tuz açıklaması! Hangi tuz sağlıklı

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan Songül ve Uğur ile Sana Değer programı, birbirinden değerli ve kıymetli konukları programında ağırlamaya devam ediyor. Haftanın beş günü saat 09.30'da izleyiciyle buluşan Songül ve Uğur ile Sana Değer programının bugünkü konuğu ise ünlü Diyetisyen Büşra Çalışkan oldu.

Beyin sağlığının gelişimi için herkesin 1 tatlı kaşığı kadar tuz tüketmesi gerektiğini savunan ünlü Diyetisyen Büşra Çalışkan, tuzun vücuttaki önemini anlatırken eve kesinlikle alınmaması gereken o tuz çeşidine karşı herkesi uyardı. İşte Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan insan sğlığı için çok önemli olan tuz tüketimi uyarısı...

DİYETİSYEN BÜŞRA ÇALIŞKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TUZ UYARISI!

Günümüzde kilo alıp verme konusunda doğru bilinen ama aslında yanlış olan en basit hatalardan birisi de; kilo alınacağı düşüncesinden dolayı tuzdan uzak durmaktır.

Yağsız hatta özellikle de tuzdan kaçınmanın kilo alma durumu ile hiçbir alakasının olmadığı üzerinde duran Diyetisyen Büşra Çalışkan, tüm bunların hikaye olduğunu 'Songül ve Uğur ile Sana Değer' programında bir bir açıkladı.

Herkesin tuz tüketiminden korktuğunu ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken tuzun ne kadar tüketildiğine dikkat etmek gerektiğini dile getiren Diyetisyen Büşra Çalışkan,

" Ben kristal kaya tuzunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Krsital kaya tuzunu tansiyon hastaları dahi kullanabilir. Kaya tuzu, tansiyonu yükseltmez.

Tansiyonu yükselten nedir, şu ince rafinereye uğramış beyaz tuz var ya o aslında bir zehir! Evinize sokmayın hiçbir şekilde.

Doğal kaya tuzunu 1 tatlı kaşığı kadar tüketin yoksa beyin çalışmaz. Beyin gelişimi için bunu yapın!" dedi.