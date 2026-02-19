Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi! 15 dakikada mercimekler hazır

Ramazan’ın gelmesiyle iftar sofralarında da neler yapılacağı merakla araştırılıyor. Bizde sizin için 15 dakikada hazırlanan mercimek ile Ramazan 2026’nın en pratik çorba tarifini araştırdık. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi! 15 dakikada mercimekler hazır
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 14:44

On bir ayın sultanı Ramazan 2026 yılıyla beraber coşkuyla karşılanıyor. Bugünler de ilk iftarın yapılmasıyla ev hanımlarını da tatlı bir telaş sarıyor. Bizde sizin için 15 dakikada hazırlanan mercimek ile en pratik çorba tarifini araştırdık. İşte Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi!

RAMAZAN 2026 EN PRATİK ÇORBA TARİFİ!

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle ev hanımlarında ‘iftara ne yapıcaz?’ telaşları sarıyor. Özellikle de çalışan kadınlar işten eve gelmesiyle iftarlıklar hazırlamaya başlıyor. Bizde sizin için Türk mutfağında her zaman ayrı bir yeri olan mercimek çorbasını 15 dakika da pişirebileceğinizi araştırdık.

Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi! 15 dakikada mercimekler hazır

En pratik çorba tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı pul biber
  • 1 tutam tuz
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1/2 limon
  • 8 su bardağı su (eğer evinizde et suyu ya da tavuk suyu varsa onu da kullanabilirsiniz.)
Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi! 15 dakikada mercimekler hazır

Hazırlanışı:

  • Mercimekleri öncelikle yıkayın.
  • Bir tencereye bir adet soğanı doğrayın ve sıvı yağ ile güzelce kavurun.
  • Kavrulan soğanların üzerine salçayı da ekleyin.
  • Soğanlar ve salça iyice homejen hal aldıktan sonra yıkanan mercimekleri tencereye ilave edin.
  • İçerisine baharatları da ekledikten sonra ölçüsü belirtilen suyu tencereye ilave edin.
  • Güzelce kaynayan mercimekler daha sonrasında blenderden geçirilir.
Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi! 15 dakikada mercimekler hazır

Mercimek çorbasının püf noktası:

  • Çorba piştikten sonra bir el blenderi yardımıyla pürüzsüz bir kıvam kazanana kadar devam etmelisiniz.
  • Blendere geçmeden önce çorbanın biraz suyunu da artırarak daha düzgün ve kıvamlı olmasını sağlarsınız.
Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi! 15 dakikada mercimekler hazır

15 DAKİKADA MERCİMEKLER HAZIR

Hazırlanmasıyla adeta her ev kadının sevdiği çorbalardan biri olan mercimek çorbası, 15 dakika gibi kısa bir süre de hazırlanıyor. Sadece hemen hazırlanmasıyla değil tadı ve görüntüsüyle de oldukça sevilerek tüketiliyor.

Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi! 15 dakikada mercimekler hazır

Ayrıca mercimek çorbası, düşük kalorili, yüksek protein ve lif içeriğiyle adeta sağlık deposudur. Besin değeri olarak da çokça zengin protein ve lif içerir. İnsanların günlük olarak enerji ihtiyacını kolaylıkla karşılar. Bu sebeple de Ramazan Ayı’nda sıklıkla tüketilen çorbalar arasında yer alır.

Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi! 15 dakikada mercimekler hazır

Demir, folat, magnezyum ve potasyum gibi mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda hem çocuklar hem de yetişkinler için besleyici bir alternatif olan mercimek çorbası, sevilerek sofralarda yer alıyor.

Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi! 15 dakikada mercimekler hazır

Beslenme açısından hem düşük kalorili hem de tok tutucu olması nedeniyle diyet yapan kişilerinde sıklıkla tüketebilir. Ayrıca yüksek lif ve bitkisel protein içeriği sayesinde uzun sürede tok tutma özelliğine sahiptir. Ramazan Ayı’nda diyet yapanlar içinde oldukça işe yarar.

Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi! 15 dakikada mercimekler hazır

Bu sebeple iftar sofralarında eğer ki yemek yerken bir anda karnınızı doldurmak istemezseniz, mercimek çorbası yiyerek açlığınızı doyurabilirsiniz. Ayrıca mercimek çorbası, kalp hastalığına, kan şekerini dengelemeye, bağışıklığı güçlendirmeye, enerji artırmaya ve kilo kontrolüne de yardımcı olur.

ETİKETLER
#Mercimek Çorbası
#Ramazan Çorbası
#Pratik Çorba
#Iftar Tarifi
#Kolay Çorba
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.