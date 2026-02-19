Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi! 15 dakikada mercimekler hazır

Kategoriler
On bir ayın sultanı Ramazan 2026 yılıyla beraber coşkuyla karşılanıyor. Bugünler de ilk iftarın yapılmasıyla ev hanımlarını da tatlı bir telaş sarıyor. Bizde sizin için 15 dakikada hazırlanan mercimek ile en pratik çorba tarifini araştırdık. İşte Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi!
Ramazan Ayı’nın gelmesiyle ev hanımlarında ‘iftara ne yapıcaz?’ telaşları sarıyor. Özellikle de çalışan kadınlar işten eve gelmesiyle iftarlıklar hazırlamaya başlıyor. Bizde sizin için Türk mutfağında her zaman ayrı bir yeri olan mercimek çorbasını 15 dakika da pişirebileceğinizi araştırdık.
En pratik çorba tarifi
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Mercimek çorbasının püf noktası:
Hazırlanmasıyla adeta her ev kadının sevdiği çorbalardan biri olan mercimek çorbası, 15 dakika gibi kısa bir süre de hazırlanıyor. Sadece hemen hazırlanmasıyla değil tadı ve görüntüsüyle de oldukça sevilerek tüketiliyor.
Ayrıca mercimek çorbası, düşük kalorili, yüksek protein ve lif içeriğiyle adeta sağlık deposudur. Besin değeri olarak da çokça zengin protein ve lif içerir. İnsanların günlük olarak enerji ihtiyacını kolaylıkla karşılar. Bu sebeple de Ramazan Ayı’nda sıklıkla tüketilen çorbalar arasında yer alır.
Demir, folat, magnezyum ve potasyum gibi mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda hem çocuklar hem de yetişkinler için besleyici bir alternatif olan mercimek çorbası, sevilerek sofralarda yer alıyor.
Beslenme açısından hem düşük kalorili hem de tok tutucu olması nedeniyle diyet yapan kişilerinde sıklıkla tüketebilir. Ayrıca yüksek lif ve bitkisel protein içeriği sayesinde uzun sürede tok tutma özelliğine sahiptir. Ramazan Ayı’nda diyet yapanlar içinde oldukça işe yarar.
Bu sebeple iftar sofralarında eğer ki yemek yerken bir anda karnınızı doldurmak istemezseniz, mercimek çorbası yiyerek açlığınızı doyurabilirsiniz. Ayrıca mercimek çorbası, kalp hastalığına, kan şekerini dengelemeye, bağışıklığı güçlendirmeye, enerji artırmaya ve kilo kontrolüne de yardımcı olur.