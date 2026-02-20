Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bakan Tekin'den ramazan vurgusu: Bilinçli nesiller için adım attık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı "İftarda Konuşalım" programında okullarda ramazan ayına özel yapılan çalışmalar hakkında konuştu. Öğrencilerin milli ve manevi değerlerin bilinciyle yetişmelerinin gerekliliğine vurgu yapan Tekin bunun yasal sorumlulukları olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Tekin'den ramazan vurgusu: Bilinçli nesiller için adım attık
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 20:20

, öğrencilerle bir araya geldiği "Maarifin Kalbinde Ramazan" programında, "Türk milletinin sorumluluklarının bilincinde olan bir mensubu olarak, bu toplumun sağlıklı ve huzurlu bir toplum olması için üstünüze düşen sorumlulukları hatırlatan bireyler olarak yetişmenizi istiyoruz." dedi.

Artvin DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı "İftarda Konuşalım" programa katılan Bakan Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle iftar yaptı.

Tekin, gençlerin bu milletin ferdi olmaktan gurur duyan, binlerce yıllık devlet geleneğine ve her değere sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerinin, Milli Bakanlığının anayasal ve yasal sorumluluğu olduğunu söyledi.

Öğrencilerin 12 yıllık eğitim sürecinde iyi bir vatandaş olmaları için çaba sarf edildiğine işaret eden Tekin, "Türk milletinin sorumluluklarının bilincinde olan bir mensubu olarak, bu toplumun sağlıklı ve huzurlu bir toplum olması için üstünüze düşen sorumlulukları hatırlatan bireyler olarak yetişmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'den ramazan vurgusu: Bilinçli nesiller için adım attık

"TÜRKİYE TIMSS SINAVINDA EN İYİ ÜLKELERDEN BİRİ"

Türkiye'nin bu anlamda çok önemli adımlar attığına dikkati çeken Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada çocukların zorunlu eğitim çağındaki düzeylerini ölçen uluslararası ölçme değerlendirme mekanizmaları var. Dünyada bu anlamda en geçerli iki tane değerlendirme mekanizması var. Birisi PISA, diğeri de TIMSS dediğimiz sınavlar. 2024'te en son açıklanan TIMSS sınavında Türkiye, matematik ve fen bilimlerinde Avrupa'nın en iyi ülkelerinden bir tanesi oldu. Avrupa ülkeleri arasında ilk üç içerisindeyiz. Bunlar önemli şeyler, pedagojik anlamda önemli göstergeler, akademik başarılarımız anlamında."

Tekin, Türkiye'nin çocuk ve gençleriyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'de sağlıkta, savunma sanayinde devasa adımlar atılıyorsa eğer Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen arkadaşlarımızın size kazandırdıkları, bu akademik beceri ve millet olmanın şuurunu size vermeleriyle sağlanıyor." diye konuştu.

Bakan Tekin'den ramazan vurgusu: Bilinçli nesiller için adım attık

Okullarda milli birlik, beraberlik ve dayanışma adına ramazanda önemli faaliyetlerin yapıldığına değinen Tekin, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında biz okullarımızda bu bilinçle, bu şuurla yetişecek çocukların farkındalık oluşturabilecekleri bir dönem olsun istedik. Bu kapsamda da başlattığımız etkinliklerden bir tanesi 'İftarda konuşalım' etkinliğiydi. Şu an Türkiye'de bütün okullarımızda belediye başkanlarımız, iş adamlarımız, sanatçılarımız, sporcularımız, çocuklarımız, gençlerimiz bu kapsamda etkinlikler içerisindeler. Biz de bu vesileyle bugün Artvin'deyken sizlerle iftar edelim istedik."

Programa, Vali Turan Ergün, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş ve İl Jandarma Komutanı Uğur Başkonak katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'Laiklik Bildirisi'ne yargı hamlesi: 'Bunların gözünde noel, cadılar bayramı laikliğe aykırı değil ama'
Okullarda ara tatili kaldırılacak mı? Yusuf Tekin cevapladı
ETİKETLER
#Eğitim
#yusuf tekin
#milli eğitim bakanı
#Ramazan Etkinliği
#Timss Sınavı
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.