Gündem
 Selahattin Demirel

Kabine toplanıyor! İşte gündeme gelecek konular: Emeklilerin beklediği haber de masada

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Masadaki konuların içinde iç politika ve bölgesel gelişmeler olacak. Bunların yanında milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesinde yapılacak artışla ilgili de değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kabine toplanıyor! İşte gündeme gelecek konular: Emeklilerin beklediği haber de masada
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.

Kabine toplanıyor! İşte gündeme gelecek konular: Emeklilerin beklediği haber de masada

HABERİN ÖZETİ

Kabine toplanıyor! İşte gündeme gelecek konular: Emeklilerin beklediği haber de masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, Terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıkları altında önemli konuları görüşecek.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hukuki aşama ve infaz düzenlemesi gibi konular masada olacak.
ABD ile İran arasındaki gerilim ve Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki Barış Kurulu toplantısı hakkında bilgi verecek.
Gazze'deki ateşkes, insani yardımlar ve uluslararası barış gücü önerisi konuşulacak.
Ekonomide fahiş fiyat denetimleri, enflasyonla mücadele ve emekli bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı gündemde.
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez kabine toplantısına katılacak.
Gündemde ülke içindeki gelişmelerden Türkiye'nin çevresinde yaşananlara ve ekonomideki son duruma kadar pek çok konu olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kritik öneme sahip toplantının ana konuları arasında Terörsüz Türkiye süreci kapsamında geçilecek hukuki aşama, bölgesel gelişmeler ile emeklilere verilen bayram ikramiyesinin artırılması oluşturacak.

Kabine toplanıyor! İşte gündeme gelecek konular: Emeklilerin beklediği haber de masada

Kabine toplantısında, geçtiğimiz hafta çalışmalarında sona gelen ve ortak raporunu yayımlayan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı metin de masada olacak.

Toplantıda özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler üzerine değerlendirmelerde bulunulacak.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

Toplantıda, bölgesel gelişmeler de ele alınacak. ABD ile İran arasında yer yer "saldırı" ihtimalini kuvvetlendiren bir hal alırken Türkiye’nin İran ve ABD ile devam eden diplomatik temasları değerlendirilecek.

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye'deki gelişmeler de toplantının gündeminde ele alınacak. Terör örgütü YPG ile Şam yönetimi arasında varılan entegrasyon anlaşmasındaki son durum konuşulacak.

Kabine toplanıyor! İşte gündeme gelecek konular: Emeklilerin beklediği haber de masada

BAKAN FİDAN'DAN BRİFİNG

Bölgesel gelişmeler değerlendirilirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’deki Barış Kurulu toplantısında ele alınan konularla ilgili kabinede bilgi vermesi bekleniyor.

Gazze’de ateşkesin sürmesi ve ramazan ayında bölgeye insani yardımların ulaştırılması da konuşulacaklar arasında yer alacak. Gazze’ye uluslararası bir barış gücü konuşlandırılması önerisiyle ilgili detaylar da masada olacak.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ

Kabine gündemi içinde ekonomi başlığı altında ramazanda süren fahiş fiyat denetimleri, 2026'da enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar, ve emeklilerin aldığı 4 bin liralık bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı konuları da yer alacak.

Kabine toplanıyor! İşte gündeme gelecek konular: Emeklilerin beklediği haber de masada

2 BAKAN İLK KEZ KATILACAK

Göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek de ilk kez kabine toplantısına katılmış olacak.

