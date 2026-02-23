Kabine toplanıyor! İşte gündeme gelecek konular: Emeklilerin beklediği haber de masada

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.

Gündemde ülke içindeki gelişmelerden Türkiye'nin çevresinde yaşananlara ve ekonomideki son duruma kadar pek çok konu olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kritik öneme sahip toplantının ana konuları arasında Terörsüz Türkiye süreci kapsamında geçilecek hukuki aşama, bölgesel gelişmeler ile emeklilere verilen bayram ikramiyesinin artırılması oluşturacak.

Kabine toplantısında, geçtiğimiz hafta çalışmalarında sona gelen ve ortak raporunu yayımlayan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı metin de masada olacak.

Toplantıda özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler üzerine değerlendirmelerde bulunulacak.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

Toplantıda, bölgesel gelişmeler de ele alınacak. ABD ile İran arasında yer yer "saldırı" ihtimalini kuvvetlendiren bir hal alırken Türkiye’nin İran ve ABD ile devam eden diplomatik temasları değerlendirilecek.

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye'deki gelişmeler de toplantının gündeminde ele alınacak. Terör örgütü YPG ile Şam yönetimi arasında varılan entegrasyon anlaşmasındaki son durum konuşulacak.

BAKAN FİDAN'DAN BRİFİNG

Bölgesel gelişmeler değerlendirilirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’deki Barış Kurulu toplantısında ele alınan konularla ilgili kabinede bilgi vermesi bekleniyor.

Gazze’de ateşkesin sürmesi ve ramazan ayında bölgeye insani yardımların ulaştırılması da konuşulacaklar arasında yer alacak. Gazze’ye uluslararası bir barış gücü konuşlandırılması önerisiyle ilgili detaylar da masada olacak.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ

Kabine gündemi içinde ekonomi başlığı altında ramazanda süren fahiş fiyat denetimleri, 2026'da enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar, ve emeklilerin aldığı 4 bin liralık bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı konuları da yer alacak.

2 BAKAN İLK KEZ KATILACAK

Göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek de ilk kez kabine toplantısına katılmış olacak.