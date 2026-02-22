Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Para transferinde yeni dönem... 15 Mart'ta devreye alınacak! Kritik 400 bin TL detayı

Şubat 22, 2026 16:17
1
Para transferinde yeni dönem... 15 Mart'ta devreye alınacak! Kritik 400 bin TL detayı

Kayıt dışı ekonomi ve yasa dışı bahis finansmanıyla mücadele kapsamında para transferlerinde açıklama zorunluluğu geliyor. Daha önce 200 bin TL olarak duyurulan sınır, yapılan ilave çalışmaların ardından 400 bin TL’ye yükseltildi.

BDDK, 400 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde en az 20 karakterlik açıklama girilmesini zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Yeni uygulamanın 15 Mart itibarıyla devreye alınması bekleniyor.

İşte tüm detaylar...

2
Para transferinde yeni dönem... 15 Mart'ta devreye alınacak! Kritik 400 bin TL detayı

DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ 

İnternet bankacılığı, mobil bankacılık uygulamaları ve ATM kanalı üzerinden yapılan ve gün içinde 200 bin TL'yi aşan tüm para transferlerinde kullanıcılara 'para transferinin detayına ilişkin' en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girmeyi zorunlu tutan uygulama, yeni yılda yürürlüğe girmemiş ve ertelenmişti. 

3
Para transferinde yeni dönem... 15 Mart'ta devreye alınacak! Kritik 400 bin TL detayı

Sözcü'nün aktardığına göre; bankacılık sektörü kaynakları, uygulamada yeni bir etki analizi yapıldığı ve söz konusu sınırın 400 bin TL'ye yükselterek 15 Mart itibarıyla hayata geçirilmesinin planlandığını öne sürdü. 

 

4
Para transferinde yeni dönem... 15 Mart'ta devreye alınacak! Kritik 400 bin TL detayı

Değişikliğin gelecek ay itibarıyla devreye alınması halinde, gün içerisinde tek seferde ya da parça parça yapılan para gönderiminin 400 bin lirayı aşması durumunda kullanıcılar, para transferinin hangi amaçla yapıldığına yönelik en az 20 karakterlik ilave açıklamada bulunmak zorunda bırakılacak.  Açıklama kısmında para transferinin hangi amaçla yapıldığına ilişkin detaylı bilgiye yer verilecek. 

5
Para transferinde yeni dönem... 15 Mart'ta devreye alınacak! Kritik 400 bin TL detayı

DAHA YÜKSEK TUTARLARDA EK BEYAN İSTENECEK 

Yeni sistem yalnızca 400 bin TL üzerindeki işlemlerle sınırlı kalmayacak. Daha yüksek tutarlı transferler için kademeli ek yükümlülükler uygulanacak:

  • 2 milyon TL – 20 milyon TL arası transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.
  • 20 milyon TL üzeri işlemlerde paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge sunulması gerekecek.

Yapılan açıklamanın yeterli görülmemesi halinde transfer işleminin gerçekleştirilmesine izin verilmeyebilecek.

6
Para transferinde yeni dönem... 15 Mart'ta devreye alınacak! Kritik 400 bin TL detayı

ATM İŞLEMLERİ DE KAPSAM DAHİLİNDE

Yeni düzenleme yalnızca dijital bankacılık kanallarını değil, ATM üzerinden yapılan transferleri de kapsayacak. 15 Mart itibarıyla ATM’den yapılan işlemlerde tek seferde veya bağlantılı işlemler toplamında 400 bin TL sınırının aşılması halinde açıklama zorunluluğu uygulanacak.


 

7
Para transferinde yeni dönem... 15 Mart'ta devreye alınacak! Kritik 400 bin TL detayı

FİNANSAL ŞEFFAFLIK VE SUÇLA MÜCADELE HEDEFLENİYOR 

Uzmanlar, düzenlemenin temel amacının finansal işlemlerde şeffaflığı artırmak ve kara para aklama ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek olduğunu belirtiyor. MASAK tarafından başlatılan uygulamanın, bankacılık sisteminde işlem güvenliğini artırması ve şüpheli para hareketlerinin daha etkin izlenmesini sağlaması hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile birlikte yüksek tutarlı para transferlerinde kullanıcıların işlem amacını daha açık şekilde beyan etmesi gerekecek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.