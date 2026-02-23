Dilencilik parasını bakın nereye saklamışlar! Bursa'da şoke eden olay

Kategoriler
Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yaptığı yönünde gelen ihbarları değerlendiren Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Denetimlerde, Yalova'dan ilçeye geldikleri belirlenen bir grup şahsın çocuk ve bebekleri kullanarak dilencilik yaptığı tespit edildi. Şahısların dilencilikten elde ettikleri paraları gizlemek amacıyla bebek arabasında bulunan bebek bezinin içine sakladıkları belirlendi.