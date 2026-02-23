Pakistan'da inşaat işçileri, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde silahlı kişiler, inşaat ve taş kırma tesislerine baskın düzenledi. Proje müdürünün de aralarında olduğu 11 işçi kaçırıldı. Barkham bölgesinde de bir tesise 30'dan fazla silahlı kişi baskın yapıp, hem çevreye zarar verdi hem de 3 işçiyi kaçırdı. Polis, silahlı şahısların polis karakolundaki silah ve mühimmatı da almaya çalıştığını, ancak personelin direnmesi üzerine bölgeden kaçtıklarını bildirdi. Silahlı kişileri arama çalışmaları sürüyor.