Piyasalarda ABD gümrük tarifesi etkisi! Altına talep artıyor: İşte 23 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

ABD-İran geriliminin müzakereler kanalıyla sürmesiyle geçtiğimiz hafta altında ılıman bir seyir izlenirken ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın küresel gümrük vergilerini iptal etmesi güvenli limana talebi artırdı. İşte altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.279,82₺
Gram Altın Satış: 7.280,71₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 12.185,00₺
Çeyrek Altın Satış: 12.328,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 24.370,00₺
Yarım Altın Satış: 24.642,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 47.378,11₺
Tam Altın Satış: 48.345,87₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.802,64₺
22 Ayar Bilezik Satış: 7.117,74₺
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 48.858,68₺
Ata Altın Satış: 50.125,47₺