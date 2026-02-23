Sıkıştırarak durdurdu, şoförü darbetti! Trafikteki korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul Tuzla’da D-100 kara yolu istikametinde meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde bulunan bir çekici sürücüsü ile seyir halindeki otomobil arasında yol verme tartışması yaşandı. Çekici sürücüsü önce otomobili sıkıştırdı, ardından durdurduğu aracın şoförünü darbetti. Korku dolu anlar başka bir sürücü tarafından kaydedilirken, çekici sürücüsünün kısa süre içinde yakalanarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.