Rusya'da 7. kattan düşen çocuğu bina görevlisi böyle kurtardı

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir binanın 7. katında bir çocuk, açık pencere kenarında oyun oynadığı sırada camdan düştü. Bina girişinde duran Özbekistan uyruklu görevli, çocuğu fark etti ve düşerken tutmayı başardı. Çocuk kısa bir süre şok yaşadıktan sonra bina önüne gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında çocuğun bir bacağında kırık meydana geldiği açıklandı. Bina görevlisinin ise kaburgalarında kırık olduğu belirtildi.