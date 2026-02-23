Sürücünün yaralı tilkiyle sohbeti yürek ısıttı: ‘Ayağın mı kırıldı senin mınışım?’

Tokat’ın Bağlarbaşı köyü yolunda otomobiliyle seyreden Ali Solukel, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan tilkiyi fark edip aracını durdurdu. Tilkinin arka ayaklarını kullanamadığını gören duyarlı vatandaş, hayvanı otomobiliyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne götürdü. Yol boyunca tilki ile sohbet eden Solukel’in sözleri yürekleri ısıttı.

