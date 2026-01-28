Menü Kapat
Yüksekova’da Sibirya soğukları: Tilki ayakta dondu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek arayışındaki bir tilki, kar kütlesi üzerinde ayakta donmuş vaziyette bulundu.

genelinde etkisini sürdüren şiddetli kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çarpıcı bir manzara yaşandı. Yerleşim yerine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen tilkiyi kar üzerinde hareketsiz gören mahalle sakinleri, hayvana yaklaştıklarında acı gerçekle karşılaştı. Uzun süre kıpırdamadan duran tilkinin, dondurucu soğuk nedeniyle olduğu yerde donarak telef olduğu belirlendi.

Yüksekova’da Sibirya soğukları: Tilki ayakta dondu


Bölgedeki zorlu kış mevsimine dikkat çeken mahalle muhtarı Arif Genç, "Kar kütlesinin üzerinde bir tilkinin hiç hareket etmeden durduğunu gördük. Önce kaçar diye bekledik ama tepki vermeyince şüphelendik. Yanına gittiğimizde hayvanın adeta bir heykel gibi ayakta donduğunu fark ettik. Çok üzücü bir durum. Burada gece sıcaklıklar eksi 28-30 dereceleri buluyor. Doğadaki yiyecek bulmakta çok zorlanıyor" dedi.

Yüksekova’da Sibirya soğukları: Tilki ayakta dondu


Yetkililer, kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı ve soğukların etkisini artırdığı bölgede, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için uygun alanlara yem bırakılması konusunda duyarlı olmaları istendi.

Yüksekova’da Sibirya soğukları: Tilki ayakta dondu
#hakkari
#hayvanlar
#tilki
#don
#Doğal Felaket
#Kış Fırtınası
#Yaşam
