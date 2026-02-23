Yokuşu çıkamayınca geri kayarak araçları biçti! Avcılar'daki kaza anı kamerada

İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde tuğla yüklü bir kamyon yokuş çıktığı sırada sokağa dönemeyerek durdu. Daha sonra manevra yapmaya çalışan kamyon, yükü ağır gelince geri kaymaya başladı. O sırada park halinde bulunan iki aracı da sürükleyen kamyon, kaldırımda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kaza anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.