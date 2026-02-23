Taksi sürücüsü ters yönde tehlike saçtı! Çarpışmamak için manevra yaptılar

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir taksi sürücüsü, ters şeride girerek yolda uzun süre bu şekilde ilerledi. O anlarda karşı yönden gelen iki sürücünün, taksiyle çarpışmamak için son anda manevra yaparak korna çaldığı görüldü. Ters yönde ilerleyen taksi sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Trafikteki tehlikeli anlar, karşı istikamette seyreden bir araçtan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.