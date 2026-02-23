ÖGG soruları ve cevap anahtarı egm.gov.tr! ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi cevap kitapçığı açıklandı mı?

ÖGG soruları ve cevapları için heyecanlı geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan kılavuzda 119. dönem temel eğitim ve 95. yenileme eğitimi soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih yer almıştı. ÖGG sınavlarında adayların başarılı olabilmeleri için sınavdan en az 60 puan almaları gerekiyor. ÖGG sınav sonuçları 13 Mart tarihinde erişime açılacak. Adaylar ise cevap anahtarıyla beraber önceden puan hesaplaması yapabilecek. ÖGG soruları ve cevap anahtarı duyurulduktan sonra adaylar için cevaplara itiraz süreci başlayacak. ÖGG soruları ve cevapları basılı veya mail olarak adaylara duyurulmayacak. ÖGG soruları ve cevap kitapçığı PDF şeklinde yayımlanacak. Peki ÖGG soruları ve cevap anahtarı 2026 açıklandı mı? İşte, cevapların erişime açılacağı tarih…

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 119. DÖNEM AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 119. Dönem ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavları 22 Şubat tarihinde düzenlendi. ÖGG soru ve cevap kitapçığı ise 24 Şubat Salı günü erişime açılacak.

Adaylar cevap anahtarını egm.gov.tr adresinde bulunan cevap anahtarı bölümünden görüntüleyebilecek. ÖGG cevap anahtarı ekranında sınavda sorulan 125 sorunun doğru cevapları A,B,C,D,E şeklinde yer alacak.

A-B cevap anahtarı kitapçıkları ayrı ayrı görüntülenebilecek. ÖGG soruları ve cevap anahtarının 24 Şubat Salı günü en geç saat 17.00’a kadar açıklanması bekleniyor.

ÖGG SONUÇLARI 13 MART’TA AÇIKLANACAK

ÖGG sınav sonuçları 13 Mart tarihinde erişme açılacak. Adaylar sınav sonuçları ekranında doğru-yanlış cevap sayılarını ve sınavdan elde ettikleri toplam puanları görüntüleyebilecek. Yazılı sınav sonuçlarına itiraz işlemleri 16-18 Mart 2026 tarihlerinde yapılabilecek. Sınav sonuçları sorgulama ekranı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün online işlemler bölümünden T.C. kimlik numarası ve güvenlik koduyla görüntülenebilir.

ÖGG SINAVLARINDA NASIL BAŞARILI OLUNUR?

ÖGG sınavlarında başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda en az 60 puana ulaşılması gerekiyor. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. EGM’nin resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre adayların başarı puanı hesaplanırken yazılı sınavın genel konularından oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden dikkate alınır. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir.