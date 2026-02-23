Amedspor Vanspor hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

TFF 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Diyarbakır’da oynanacak. Amedspor ile Vanspor FK, 27. hafta mücadelesinde üç puan için sahaya çıkacak. Mücadele öncesi istatistikler ve yayın bilgileri belli oldu. İşte Amedspor Vanspor maçı canlı yayın bilgileri…

AMEDSPOR - VANSPOR FK PUAN DURUMLARI

Trendyol 1. Lig puan tablosunda Amedspor, 26 maç sonunda 15 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 51 puan topladı ve haftaya 3. sırada girdi. Son iki haftada yaşanan puan kayıplarının ardından üst sıralardaki yerini korumak isteyen Diyarbakır temsilcisi, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmada puan kaybı yaşamamak için mücadele edecek. Ligin 27. haftasına girilirken zirve yarışının içinde bulunan Amedspor için her puan büyük önem taşıyor.

Vanspor FK ise 26 haftada 10 galibiyet ve 8 beraberlik elde ederek 38 puana ulaştı ve 11. sırada yer aldı. Orta sıralarda bulunan konuk ekip, son haftalardaki performansıyla dikkat çekerken Diyarbakır deplasmanında puan hanesini artırmanın hesabını yapıyor. Ligin ilk yarısında sahasında Amedspor’u 3-0 mağlup eden Vanspor FK, rövanş karşılaşmasına bu sonuçtan aldığı moral ile çıkacak.

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Vanspor FK arasında Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda beIN Sports 2 kanalından da canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

Taraftarlar, TRT Spor’un güncel frekans bilgileri üzerinden yayına ulaşabilecek. Ayrıca beIN Sports aboneleri de maçı beIN Sports 2 ekranlarından takip edebilecek. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz görev yapacak.

Mücadele, televizyon üzerinden TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor yayını şifresiz olarak ekranlara gelirken, beIN Sports 2 yayını abonelik kapsamında yayınlanacak. Maç saati 20.00 olarak duyuruldu.

Ayrıca TRT Spor’un resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi üzerinden de karşılaşma anbean takip edilebilecek. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak mücadele, hem televizyon hem de internet üzerinden futbolseverlerin erişimine açık olacak.

Amedspor ile Vanspor FK arasındaki 27. hafta karşılaşması, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadelede iki takım da sahaya üç puan için çıkacak. Ligin ilk yarısında Van'da oynanan maçı 3-0 kazanan Vanspor FK, rövanş niteliğindeki bu karşılaşmada da puan arayacak.

Ev sahibi Amedspor ise taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki konumunu korumak istiyor. 26 hafta sonunda 51 puanla 3. sırada yer alan Amedspor ile 38 puanlı 11. sıradaki Vanspor FK arasındaki mücadele, haftanın öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.