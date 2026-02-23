Menü Kapat
TOKİ 500 bin konut sözleşme ve peşinat takvimi 2026! TOKİ peşinat ne zaman ödenir, ödeme planı?

TOKİ sözleşmeler ne zaman imzalanacağı kura çekimi sonucunda hak sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu zamana kadar proje kapsamında 69 ilin kura çekimi gerçekleştirildi ve 312 bin 290 konutun hak sahibi belirlendi. Hak sahiplerinin yer aldığı isim listeleri il il TOKİ'nin resmi internet sitesinden yayımlandı. Hak sahibi olan vatandaşlar peşinatlarını ödeyerek sözleşmelerini imzalayacaklar. Peki TOKİ peşinat ne zaman ödenecek, sözleşmeler ne zaman imzalanacak? İşte TOKİ 500 bin kontu sözleşme ve peşinat ödeme takvimi...

TOKİ 500 bin konut sözleşme ve peşinat takvimi 2026! TOKİ peşinat ne zaman ödenir, ödeme planı?
500 bin projesi ödeme takvimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek olan konutların kura çekimlerine 29 Aralık 2025 tarihinde başlandı. 29 Aralık 2025-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Konya, Diyarbakır, Gaziantep Kocaeli illerimiz dahil olmak üzere 69 ilin kura çekimi tamamlandı. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ 500 bin konut isim listesi, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. TOKİ kura sonuçları isim listesinde yer alan vatandaşlar ise sözleşmelerin imzalanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki TOKİ ne zaman ödenecek, sözleşmeler ne zaman imzalanacak?

TOKİ 500 bin konut sözleşme ve peşinat takvimi 2026! TOKİ peşinat ne zaman ödenir, ödeme planı?

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri, sözleşme imzalama aşamasında yüzde 10 peşinat ödemesi gerçekleştirecek. Taksit ödemeleri ise 240 ay vade ile yapılacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihinin takip eden ay itibarıyla başlanacak.

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenmişti. Bu kapsamda yüzde 10 peşinat ise 180 bin TL olacak. 240 ay vade imkanı ile satılacak olan konutların taksitleri için ise vatandaşlar aylık olarak 6 bin 750 TL ödeyecek.

TOKİ 500 bin konut sözleşme ve peşinat takvimi 2026! TOKİ peşinat ne zaman ödenir, ödeme planı?

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutlarda ise satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Bu kapsamda vatandaşlar 220 bin TL peşinat ve aylık 8 bin 250 TL taksit ödemesi gerçekleştirilecek. İstanbul dışındaki 80 metrekarelik 2+1 evlerde ise 265 bin TL peşinat ödemesi ve aylık 9 bin 938 TL taksit ödemesi yapılacak.

TOKİ 500 bin konut sözleşme ve peşinat takvimi 2026! TOKİ peşinat ne zaman ödenir, ödeme planı?

İstanbul'da ise bu rakamlar değişiklik gösterecek. İstanbul'da başvuru yapan ve hak sahibi olan vatandaşlar yüzde 10 peşinat ödeyecek ve 240 ay vade taksit imkanından yararlanacak. Bu kapsamda İstanbul'da peşinat ve taksit ödemelerinin detayları şöyle:

55 metrekarelik 1+1 konutlar: 195 bin TL peşinat - 7 bin 313 TL taksit - 1 milyon 950 bin TL

65 metrekarelik 2+1 kontular: 245 bin TL peşinat - 9 bin 188 TL taksit - 2 milyon 450 bin TL

80 metrekarelik 2+1 konutlar: 295 bin TL peşinat - 11 bin 63 TL taksit - 2 milyon 950 bin TL

TOKİ 500 bin konut sözleşme ve peşinat takvimi 2026! TOKİ peşinat ne zaman ödenir, ödeme planı?

TOKİ SÖZLEŞMELER NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekimleri sonucunda hak sahipleri sözleşmelerini banka şubeleri aracılığıyla imzalayacak. Hak sahipleri sözleşmelerinin kura çekiminin sona ermesinin ardından açıklanacak tarihlerde imzalayabilecekler. Kura çekiminin ardından sözleşmelerin imzalanacağı tarih, banka ve şube bilgileri TOKİ tarafından duyurulacak. Vatandaşların TOKİ'nin duyurularını takip ederek istenilen belgeleri hazır etmeleri gerekiyor.

TOKİ 500 bin konut sözleşme ve peşinat takvimi 2026! TOKİ peşinat ne zaman ödenir, ödeme planı?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ'NDE 69 İLDE KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa'da kura çekimleri tamamlandı. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından ise 312 bin 290 konutun hak sahibi belirlendi. 23 Şubat - 1 Mart haftası ise 6 ilimizin daha kura çekimi gerçekleştirilecek.

