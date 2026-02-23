İslam Memiş'ten altın için '19.350 TL' uyarısı! 'Eğer ABD İran'a saldırırsa...'

'BU KAOSU BİLEREK ÇIKARIYORLAR'

Yani buraya kadar gelen seviyede ara dalgalanmaları hiç önemsemeyeceğiz.



Ama bir iyimserlik olursa, mesela savaşlar bitti, barış geldi, belirsizlik gitti, Eğer öyle bir dünya varsa, o zaman düşüşlerden bahsedebiliriz ama biz beklemiyoruz öyle bir düşüş.



O yüzden hep maalesef kaosla beslenen bir finansal piyasa var ve bu kaosu da bilerek çıkarıyorlar.



