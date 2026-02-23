İslam Memiş'ten altın için '19.350 TL' uyarısı! 'Eğer ABD İran'a saldırırsa...'

Kategoriler
2026 yılında çalkantılı bir seyir izleyen altın yeni haftaya yükselişle başladı. Vatandaş değerli sarı metalde nasıl pozisyon alacağını sorgulamaya devam ediyor.
TGRT Haber canlı yayınına katılan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kısa orta vadede altınla ilgili görüşlerini paylaştı.
Memiş, ABD'nin İran'a saldırması durumunda şu an 5.150 dolar olan ons altının 5.600 dolar seviyesine çıkacağını savundu. (Aradaki fark yaklaşık 19.350 TL ediyor)
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle:
'PİYASA ANLAŞMAYA İNANMAYINCA FİYATLAR YÜKSELDİ'
“Yükselişte başladık. Altın fiyatları hem uluslararası piyasalarda hem yurt içi piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde yükselişte başladı.
Geçen hafta malum Amerika-İran gerilimi vardı. Salı günü böyle bir anlaşma haberi geldiği gibi bir şey oldu sosyal medyada. 4850 dolar seviyesine kadar gerilimişti. Bir gün sonra tekrar yükseliş gördük. Yani piyasalar tam inanmadı böyle bir anlaşmaya.
'ŞARTLAR PİYASAYI ALIM YÖNLÜ HAREKET ETMEYE İTTİ'
Burada da o jeopolitik erilim fiyatlaması, o Amerika'da Trump'ın görevlerine sınırlanması gibi etkenlerden dolayı tekrar alım yönlü hareket etti.
Ve haftaya yükselişle başladık.
5.150 dolar seviyesi var karşımızda.
Uluslararası piyasalarda geçen hafta 4.850 dolar seviyesi olan ons altın bugün 5.150 dolar.
'YUKARIDA 5.600 DOLAR SEVİYESİ VAR'
Aşağıda 150 dolar, yukarıda 150 dolar. Bu bant aralığında sert bir şekilde oyalanmaya devam ediyor.
Kritik direnç seviyemiz var. 5180 ve devamında 5200 dolar seviyesi
Şimdi soru şu, bu hafta Amerika İran’a saldıracak mı?
Eğer böyle bir şey olursa, 5600 dolar seviyesine çıkabilir."
'ALT TARAFTA İSE 4.600 DİRENCİ VAR'
İslam Memiş olum senaryoyla ilgili öngörülerini de şöyle dillendirdi:
"Eğer bir anlaşma haberi gelirse tekrar dört bin altı yüz dolar seviyesine gerilebilir.
Beklentimiz böyle. Piyasaları yakına takip etmeye devam ediyoruz.
'ALIM YA DA SATIM İÇİN BEKLEYEN VATANDAŞ NE YAPMALI?'
"Gram altı şu anda 7.450 lira seviyesinde fizik altının serbest piyasalarda.
Yani bu yılla alakalı bizim stratejimiz çok net, çok şeffaf.
Yani bunu yatırımcı uygular ya da uygulamaz.
2026 yılı manipülasyon yılı.
Yıl sonuna kadar her ay bu geniş bant aralığında dalgalanan, belirsizliğin olduğu bir piyasa bizi bekliyor.
'ANA TRENDE ODAKLANIYORUZ'
Bakın geçen hafta düşüş, bu hafta yükseliş. Önümüzdeki hafta düşüş, ondan sonra yükseliş.
Burada istikrar yok, öngörü yok, tahmin yok, beklenti yok.
Dolayısıyla burada yapılması gereken en mantıklı şey, ana trende odaklanmak.
Ana trend gram altın tarafında 10 bin lira. Ons altın tarafında 6 bin dolar seviyesi.
Buraya kadar sessiz bir şekilde bekleyeceğiz.
'BU KAOSU BİLEREK ÇIKARIYORLAR'
Yani buraya kadar gelen seviyede ara dalgalanmaları hiç önemsemeyeceğiz.
Ama bir iyimserlik olursa, mesela savaşlar bitti, barış geldi, belirsizlik gitti, Eğer öyle bir dünya varsa, o zaman düşüşlerden bahsedebiliriz ama biz beklemiyoruz öyle bir düşüş.
O yüzden hep maalesef kaosla beslenen bir finansal piyasa var ve bu kaosu da bilerek çıkarıyorlar.
ARADAKİ 300 DOLARDAN PARA KAZANIYORLAR!
Bakın geçen hafta 4.850 dolar bugün 5.150 dolar.
Bu 300 dolarlık fark, o tuşlarla milyar dolarlar kazanıyorlar oturdukları yerde.
Bunu böyle değerlendirmek lazım.
O yüzden küçük miktarda alım yapan yatırımcılar uzun vadeli kalmalı, alımı ihtiyacı olanlar ise almalı.
Bugünkü ekonomi koşulları, bugünkü gelişmeler yükselişleri işaret ediyor.
Ne zamana kadar? Hazirana kadar. Yılın ilk yarısıyla alakalı yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor.”